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Şehir Tiyatroları Açıkhava'da sahne alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, beğeniyle izlenen üç oyunu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

Şehir Tiyatroları Açıkhava'da sahne alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, beğeniyle izlenen üç oyunu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

23 Temmuz 2015 Perşembe 14:02
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Şehir Tiyatroları Açıkhava'da sahne alacak

İSTANBUL - İBB Şehir Tiyatroları'nın, beğeniyle izlenen üç oyunu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Tiyatrosu'nun başyapıtlarından biri olan, Henri Keroul ile Albert Barre'den Muammer Karaca ve Refik Kordağ'ın uyarladığı "Cibali Karakolu" 18 Ağustos'ta oynanacak. 

Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda, ünlü sanatçı Zihni Göktay'ın yanı sıra Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Cem Uras, Müge Çiçek, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Cem Karakaya, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, Deniz Yeşil Mavi, İbrahim Ulutaş, Seza Güneş, Ertan Kılıç, Hüseyin Kefeli, Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.

Musahipzade Celal'in yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği "İstanbul Efendisi" 20 Ağustos'ta, Shakespeare'in sevilen klasiklerinden "Bir Yaz Gecesi Rüyası" ise 22 Ağustos'ta sahnelenecek.

Biletler www.ibst.gov.tr adresinden satışa sunuldu.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:21
Anahtar Kelimeler:
Tiyatroönce Vatan
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