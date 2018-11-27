Şehir Öğrencisi Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nden Ödülle Döndü

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ramazan Kılıç, 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nden “Kısa Film Yapım Desteği” ödülü ile döndü. “Servis” adlı kısa film projesiyle yarışmaya başvuran Kılıç, festival tarafından bu yıl ilk kez verilen 3 bin TL’lik “Kısa Film Yapım Desteği” ödülünün sahibi oldu. Başvuru yapan 20 proje arasında ödüle layık görülen “Servis”, Anadolu’nun bir köyünde öğretmen olan bir kadının, aynı zamanda öğrencileri için servis şoförlüğü yapmasını konu alıyor.

1993 yılında Ağrı’da doğan Ramazan Kılıç, Suriye'deki iç savaşta eşini kaybeden bir annenin hikayesini anlatan “Penaber/Mülteci” ve savaşın acımasızlığını gözler önüne seren “Miğfer” kısa filmleriyle de, alanında bir çok ödülün sahibi olmuştu.