Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93179
ALTIN
206.055
DOLAR
5.2337
STERLİN
6.6585
EURO
5.9296
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya...
'Bilişim sistemleri 5 yılda yeni bir dönüşümden geçecek'
'Bilişim sistemleri 5 yılda yeni...
Drone anne değil demokratik anne olun
Drone anne değil demokratik anne...
Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak
Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık...
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber

Şehir Öğrencisi Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nden Ödülle Döndü

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ramazan Kılıç’ın yazdığı “Servis” adlı kısa film, 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde Kısa Film Yapım Desteği Ödülü’nün sahibi oldu. Anadolu’nun bir köyünde öğretmen olan bir kadının, öğrencileri için servis şoförlüğü yapmasını konu alan filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Şehir Öğrencisi Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nden Ödülle Döndü

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ramazan Kılıç’ın yazdığı “Servis” adlı kısa film, 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde Kısa Film Yapım Desteği Ödülü’nün sahibi oldu. Anadolu’nun bir köyünde öğretmen olan bir kadının, öğrencileri için servis şoförlüğü yapmasını konu alan filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

27 Kasım 2018 Salı 16:42
0 Okunma
Şehir Öğrencisi Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nden Ödülle Döndü

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ramazan Kılıç, 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nden “Kısa Film Yapım Desteği” ödülü ile döndü. “Servis” adlı kısa film projesiyle yarışmaya başvuran Kılıç, festival tarafından bu yıl ilk kez verilen 3 bin TL’lik “Kısa Film Yapım Desteği” ödülünün sahibi oldu. Başvuru yapan 20 proje arasında ödüle layık görülen “Servis”, Anadolu’nun bir köyünde öğretmen olan bir kadının, aynı zamanda öğrencileri için servis şoförlüğü yapmasını konu alıyor.

1993 yılında Ağrı’da doğan Ramazan Kılıç, Suriye'deki iç savaşta eşini kaybeden bir annenin hikayesini anlatan “Penaber/Mülteci” ve savaşın acımasızlığını gözler önüne seren “Miğfer” kısa filmleriyle de, alanında bir çok ödülün sahibi olmuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şehir Öğrencisi Eskişehir Uluslararası Film FestivaliRamazan KılıçServisKısa Film
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak
Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak
BÜYÜK BOZKIRIN YEDİ ÖZELLİĞİ/NURSULTAN NAZARBAYEV :
BÜYÜK BOZKIRIN YEDİ ÖZELLİĞİ/NURSULTAN NAZARBAYEV :
Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali başladı
Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali başladı
AL BAYRAĞIN TÜRKÜLERİ KONSERİ
AL BAYRAĞIN TÜRKÜLERİ KONSERİ
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu
Bir müzisyenin hayatı: Mustafa Kemal Atakan
Bir müzisyenin hayatı: Mustafa Kemal Atakan
"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı
"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı
"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması
"Kutsal Burundi Davulu Günü" kutlaması
'Zarafetin Keşfi' hat sergisi MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerini bekliyor
'Zarafetin Keşfi' hat sergisi MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerini bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ