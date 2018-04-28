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Sedat Kumova & Küçük muhabbetler

Sanatçı Sedat Kumova’nın "Küçük Muhabbetler" kişisel resim sergisi 26 Nisan 2018 Perşembe günü, Akyol Art Center’da açıldı. Sergide eserler sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sedat Kumova & Küçük muhabbetler

Sanatçı Sedat Kumova’nın "Küçük Muhabbetler" kişisel resim sergisi 26 Nisan 2018 Perşembe günü, Akyol Art Center’da açıldı. Sergide eserler sanatseverler tarafından beğeni aldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:18
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Sedat Kumova & Küçük muhabbetler

Akyol Sanat Merkezi, başarılı sanatçı Sedat Kumova’nın “Küçük Muhabbetler” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılış kokteyline çok sayıda davetli sanatçı ve sanatsever katıldı… Serginin sunumunda yapılan açıklamada, “Muhabbet, iki varlık arası bilinen en iyi yoldur yaradılışımızdan bugüne gelen. Bir söz, bir bakış bir dokunuştur sohbet. Bazen kısa bir tebessüm bazen uzun şen şakrak bir kahkahadır muhabbet. Hayatımızın içinde yaşarken kaybettiğimiz muhabbeti, sembolik anlatım tarzıyla öne çıkan sanatçının eserleri bize bu sorunsalı yaşatıyor. Sanatçının eserlerinde zincir etkisi, renklerin ve çizgilerin özgün ve yalın biçimselliği, izleyicileri, sanatçı tarafından varlık ile mana alemi arasında gidip gelmelerini ve kendi iç dünyalarındaki söylemleri farklılık yaratabilecek ve sorgulanabilecek bakış açılarına yöneltebilmeyi sağlıyor” denildi…

ÖZGÜN SERGİ

Akyol Sanat Merkezi sahibi Ressam Ayla Akyol ise, “Değerli sanatçımız Sedat Kumova çalışmalarının yer aldığı bu serginin bambaşka bir anlamı var. Çünkü tamamen özgün bir sergidir” dedi. Sergiyle ilgili bir başka tanımlama ise, sanatçının değişik yorumlarla karşımıza çıkması; resimlerinde kullanılan renklerin açık-koyu, sıcak-soğuk ilişkileri bize yaşamın gel-gitlerindeki zıtlıkları hatırlatması. Kumova resimlerinde, yaşamı yollarla zincirlerle küçük muhabbetleri birbirine bağlatarak, herkesin birbirine muhabbetle bağlı olduğunu vurguluyor…

SEDAT KUMOVA

Sedat Kumova, 1971 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında başladığı resim çalışmalarına halen devam etmektedir. 15 Kişisel ve birçok karma sergide eserleri yer aldı. Ayrıca kurumsal kimliği olan çok sayıda organizasyona katıldı. Eserlerinin başlıcaları; Enerji Patlaması, Zincir, Çelişkili Hayatlar, Aman Nazar Değmesin ve Küçük Muhabbetler…
Ressam Kumova‘nın Küçük muhabbetler serisi ile izleyenleri muhabbetin çıkış noktasına götüren resimleri, 10 Mayıs tarihine kadar izlenime açık tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akyol Sanat MerkeziSedat Kumova
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