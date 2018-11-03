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Seda Gazioğlu “Ben” Esareti Sergisi

Seda Gazioğlu “Ben” Esareti Sergisi

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:48
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Seda Gazioğlu “Ben” Esareti Sergisi

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Pg Art Gallery, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Seda Gazioğlu’nu ikinci kişisel sergisi “Ben” Esareti ile konuk etti. 

Sanatçının sergi açılış kokteyli; sosyetenin tanınmış isimleri, Hacı Sabancı ve arkadaşları olmak üzere, dostları, davetliler ve basın mensupları ile gerçekleşti.  Sergi konukların bol bol sanatçı ve katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle devam etti. Sanatçının tüm eserleri, davetlilerin büyük ilgisini topladı. 

Seda Gazioğlu Kendinden ve Eserlerinden Bahsetti...

1991 İstanbul doğumluyum. New York Parsons University’de başlayan güzel sanatlar eğitimimi, Londra’da Central Saint Martins’de sürdürdüm. “Biz Ben Değiliz” ilk kişisel sergimi 2015 yılında açtım. Pek çok grup sergisine katıldım. Contemporary İstanbul, Art Thessaloniki ve Art Market Budapest fuarlarında eserlerimi sergiledim.

“Pek çok farklı tekniğe başvurarak ürettiğim çalışmalarımda, çoğunlukla insan beyninin sağ ve sol lobunun arasındaki ilişkiye, işleyiş biçimine ve baskın olarak kullanılan tarafa göre sosyal hayatı ne ölçüde etkilediğine odaklanıyorum. Bunun yanı sıra kültürel, sosyal, ekonomik ve benzeri dış faktörlerin insan psikolojisi üzerindeki tesirlerini araştırıyor, izleyicinin birlikte görmeye alışık olmadığı malzemeleri biraraya getirip üretimleri üzerinden zıt dünyaların çatışmasını sorguluyorum. Tuval gibi eski halıları, kimi zaman pirinç, bakır ve bronz tellerle örüyor, kimi zamansa metaforu akrilik boya ile beziyorum. 

Sergideki çalışmalarımda yoğunlukla görülen aynaları ise korkularla yüzleşmenin metaforu olarak kullanıyorum. Bilinç – bilinçaltı, fiziksel – ruhani gibi konuları araştırıyor, hem bu sırlı cam aracılığla görünenin ötesinin ötesinde neler olabileceğini düşündürüyor hem de kendi yansımasıyla başbaşa kalan izleyiciyi korkularıyle yüzleşmeye yönlendiriyorum” dedi.

“Ben” Esareti, Pg Art Gallery’de 30 Kasım 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

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Anahtar Kelimeler:
Seda GazioğluBen Esareti SergisiPg Art Gallery
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