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Sebilürreşad, 50 yıl sonra yeniden çıkıyor

Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip Fergan tarafından 1908'de yayımlanan Sebilürreşad, kapatılmasından 50 yıl sonra yeniden okuyucuyla buluştu.

Sebilürreşad, 50 yıl sonra yeniden çıkıyor

Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip Fergan tarafından 1908'de yayımlanan Sebilürreşad, kapatılmasından 50 yıl sonra yeniden okuyucuyla buluştu.

16 Ağustos 2016 Salı 12:06
1354 Okunma
Sebilürreşad, 50 yıl sonra yeniden çıkıyor

 Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip Fergan tarafından 1908'de yayımlanan Sebilürreşad, kapatılmasından 50 yıl sonra yeniden okuyucuyla buluştu.

İlk sayısı "Sırat-ı Müstakim" adıyla çıkan dergi, 1912'de 'dosdoğru yol' anlamına gelen Sebilürreşad ismiyle yola devam etmişti.

Yusuf Akçura, Peyami Safa, Said Halim Paşa, Hasan Basri Çantay, Ahmet Hamdi Akseki, Yahya Kemal ve Nurettin Topçu gibi güçlü isimlerin yazılarının yayımlandığı dergi, 1007. sayı ve 40. ciltle okuyucuya veda etmişti. Dergi 50 yıl sonra yayın hayatına 1008'nci sayı 41'nci ciltle devam ediyor.

Başyazarlığını Mehmet Akif Ersoy'un üstlendiği dergide, Ersoy'un başyapıtlarından olan İstiklal Marşı ile Safahat'ın tamamına yakını okuyucuyla buluşmuştu.

Sebilürreşad'ın yeni sayısı, Ersoy ailesinin desteğiyle yayıma hazırlandı.

Bayhan: "Osmanlıca, Arapça ve İngilizce olarak yayımlanacak"

Derginin Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derginin her ayın 14'ünde yayımlanarak, şu an için sadece abone olan okuyuculara gönderileceğini söyledi.

Derginin Osmanlıca, Arapça ve İngilizce olarak yayımlanacağını aktaran Bayhan, İslam coğrafyası dahilinde tüm dünyaya dağıtımının yapılacağını kaydetti.

Bayhan, ilk sayının 10 bin adet basılacağını belirterek, "Sebilürreşad'ın tarihinde bu sayı en az rakamdır. İlk baskısı 70 bin basılmış. O dönemlerde nüfus sayısı ve şartları düşündüğünüz zaman çok ciddi bir rakama tekabül eder." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 12:07
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Mehmet Akif ErsoyEşref Edip FerganSebilürreşadSırat-ı MüstakimDergiYusuf AkçuraPeyami SafaSaid Halim PaşaHasan Basri ÇantayAhmet Hamdi AksekiYahya Kemal
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