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Sebastapolis'in hamamı ortaya çıkarıldı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ful, "Antik kentin hamamının bütün planı çıkarılmış durumda. Hamamın doğu ve güney kesimlerinde çalışmalarımızı başlattık. Hamamın tamamı ortaya çıkmış." dedi.

Sebastapolis'in hamamı ortaya çıkarıldı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ful, "Antik kentin hamamının bütün planı çıkarılmış durumda. Hamamın doğu ve güney kesimlerinde çalışmalarımızı başlattık. Hamamın tamamı ortaya çıkmış." dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 17:35
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Sebastapolis'in hamamı ortaya çıkarıldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, 2 bin yıllık geçmişe sahip Sebastapolis Antik Kenti'nin hamam bölümü ortaya çıkarıldı.

Müze Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) iş birliği ile antik kentin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen çalışmalar antik kentin hamam bölgesinde devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful, yaptığı açıklamada, Sebastapolis Antik Kenti'ndeki bu yılki kazı çalışmalarının 28 kişilik ekiple sürdüğünü söyledi.

Kazı çalışmalarının 5 yıldır aralıksız sürdüğünü dile getiren Ful, "Bu sene kazıdaki 6. senemiz. Her sene 2 ay gibi bir zamanda kazı çalışmaları yapıyorduk. Bu sene ise kazı çalışmalarımız 28 günde bitecek. Bu ay içinde kazı çalışmalarımızın bu yılki etabı bitecek." dedi.

Kazı çalışmalarında antik kentin hamam bölümünün ortaya çıkarıldığını anlatan Ful, şunları söyledi:

"Antik kentin hamamının bütün planı çıkarılmış durumda. Hamamın doğu ve güney kesimlerinde çalışmalarımızı başlattık. Hamamın tamamı ortaya çıkmış durumda. Açmalardaki kazıları da tamamladığımızda bunu daha iyi anlayabileceğiz."

Kazı çalışmalarına dünyanın da ilgisi olduğunu ifade eden Ful, daha önce Prens Charles'in antik kenti iki kez ziyaret ettiğini hatırlattı.

Hedefimiz şehrin tümünü ortaya çıkarmak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır da Türkiye'nin arkeolojik zenginliği olarak, Roma ve Bizans dönemlerinin önemli bir şehir kalıntısı olan Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kazılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Çakır, "Burada kazı çalışmaları uzun yıllar devam edecek. Antik kentte hamam ve kilise bölgelerinde kazı çalışmaları yapılıyor. Bizim hedefimiz şehrin tamamını ortaya çıkarmak. Daha anıtsal yapıları ortaya çıkarmak. Bu yapıları sergilemek." diye konuştu.

Sebastapolis Antik Kenti

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında M.S. 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etti. 1991'de ara verilen çalışmalara 2012 yılında tekrar başlandı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2018 17:43
Anahtar Kelimeler:
Sebastapolis Antik KentiSebastapolisGaziosmanpaşa Üniversitesi
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