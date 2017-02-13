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Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi

Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde Dede Korkut'tan Pir Sultan Abdal'a, Neşet Ertaş'tan Karacaoğlan'a kadar söz ustaları ile Türk dünyasında kullanılan müzik aletleri "gönül coğrafyası haritası"nda yaşatılıyor.

Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi

Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde Dede Korkut'tan Pir Sultan Abdal'a, Neşet Ertaş'tan Karacaoğlan'a kadar söz ustaları ile Türk dünyasında kullanılan müzik aletleri "gönül coğrafyası haritası"nda yaşatılıyor.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:39
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Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi

Eski Vali Konağı'nın düzenlenmesiyle yaklaşık iki yıl önce açılan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi, Türk ve İslam coğrafyasının gönül sultanlarıyla, ozanları ve başta saz olmak üzere müzik aletleri, iki ayrı büyük harita üzerinde resim ve isimleriyle tanıtılıyor.

Kültürevinin ikinci katında tarihi motifli halılarla dizayn edilen odalarda, geçmişten bugüne Türk dünyasında kullanılan müzik aletleri "Dünden Bugüne Türk Sazları" haritası, gönül coğrafyasının manevi mimarları da "Anadolu'nun Gönül Sultanları" haritasında sergileniyor.

Evin farklı odalarında Dede Korkut'tan Karacaoğlan'a, Pir Sultan Abdal'dan Aşık Reyhani'ye, Aşık Veysel'den Aşık Mahzuni Şerif'e söz ve saz ustalarının bilgileri, resimleri ve eserlerinden kesitlere yer veriliyor.

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş için ayrı bir oda tahsis edilen, android heykeli ve sipariş verdiği halde vefat etmesi nedeniyle kavuşamadığı sazının da sergilendiği kültür evi, başta gurbetçi vatandaşlar ve yerli ziyaretçiler olmak üzere birçok kişiden büyük ilgi görüyor.

Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi Sorumlusu Osman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bozlak ustasının hatırasının yanı sıra Dede Korkut'tan bugüne kadar gelen Türk ve İslam dünyasındaki ozanlar, ünlü şahsiyetler silsilesinin de sergilendiğini söyledi.

Aynı zamanda Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli gibi Türk ve Müslüman dünyasının gönlüne hitap eden gönül sultanlarının tanıtımının da yapıldığını belirten Demir, başta saz olmak üzere Türk dünyasında kullanılan müzik aletlerinin de duvara asılan dev harita üzerinde yer aldığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Vali KonağıNeşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür EviDünden Bugüne Türk Sazları
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