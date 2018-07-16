Bir dönem TRT'de yayınlanan Seksenler dizisinde, "46'lık Basri" karakterini canlandıran sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Elmas, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in sanata ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı.

Elmas, küçük yaşta başladığı oyunculuk serüveninin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini belirterek, "Zorunlu eğitim aldığım dönemlerde önümde üç yol vardı. El becerileri üzerine eğitimime devam edecektim ki benim el becerim yoktur. Diğer ikisi ise muhasebe ve oyunculuk. Ben oyunculuğu seçtim." diye konuştu.

"Ben zaten '46'lık Basri'nin ta kendisiydim"

Senarist ve yapımcı Birol Güven'in kendisini arayarak, "Seksenler diye bir dizi çekiyoruz, rolün var. Gel" dediğini hatırlatan Elmas, şöyle devam etti:

"Şimdi halı sahada top oynuyorsunuz. Galatasaray sizi, 'gel bizde oyna' diye çağırıyor. Büyük bir heyecan bu. Birol Güven'in yanına gittiğimde rol yapmama gerek kalmadığını öğrendim. Çünkü ben zaten 46'lık Basri'nin ta kendisiydim. Bana ekranda sesimi ve görüntümü görmek istediklerini söylediler. 'Anladım' dedim ve başladım. Bu durum bana rahatlık verdi. Bir kalıbın içine kısıtlanmamamı sağladı. Bir gün çekim esnasında, doğaçlama, ağzımdan 'aha buraya yazıyorum' diye bir laf çıktı. Pastacı Sami rolünü oynayan usta oyuncu Berat Yenilmez de o anda 'Yazma be ya' dedi. Yönetmen bu repliği çok sevdi ve bizim geleceği gören filozof rolümüz oturmuş oldu."

Elmas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata çok önem verdiğine de değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor. Buna inanıyorum, görüyorum. Fakat benim derdim alt kademelerdekilerle. Sayın Erdoğan muazzam destekliyor fakat bir ilçenin Milli Eğitim Müdürü, bana, 'ne gerek var tiyatroya' dedi mesela. Altyapının düzelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"En az tiyatro izlenen şehirlerden biri İzmir"

Memleketi İzmir'in sanat sevdalısı bir kent olarak görülmesine rağmen aslında gerçeği yansıtmadığını savunan Elmas, "Türkiye'de en az tiyatro izlenen şehirlerden biri İzmir. Şehir tiyatrosu yok. Biz oyun için salon alamıyoruz mesela İzmir'de. Devlet tiyatrolarının ara ara oyunları oluyor. Onun seyircisi de sanki başka bir oyun olursa gitmemek için şartlanmışlar gibi davranırlar. Gitmiyorlar yani başka bir özel oyuna. Bugün sanat dediğimde aklıma Eskişehir geliyor. Maalesef memleketim sanatı desteklemiyor." görüşünü dile getirdi.