Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90500
ALTIN
193.408
DOLAR
4.8362
STERLİN
6.3997
EURO
5.6559
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

'Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor'

Seksenler dizisinde "46'lık Basri" karakterini canlandıran sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Elmas, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatı desteklediğini belirterek, "Buna inanıyorum, görüyorum. Fakat benim derdim alt kademelerdekilerle" dedi.

'Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor'

Seksenler dizisinde "46'lık Basri" karakterini canlandıran sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Elmas, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatı desteklediğini belirterek, "Buna inanıyorum, görüyorum. Fakat benim derdim alt kademelerdekilerle" dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
0 Okunma
'Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor'

Bir dönem TRT'de yayınlanan Seksenler dizisinde, "46'lık Basri" karakterini canlandıran sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Elmas, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in sanata ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı. 

Elmas, küçük yaşta başladığı oyunculuk serüveninin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini belirterek, "Zorunlu eğitim aldığım dönemlerde önümde üç yol vardı. El becerileri üzerine eğitimime devam edecektim ki benim el becerim yoktur. Diğer ikisi ise muhasebe ve oyunculuk. Ben oyunculuğu seçtim." diye konuştu.

"Ben zaten '46'lık Basri'nin ta kendisiydim"

Senarist ve yapımcı Birol Güven'in kendisini arayarak, "Seksenler diye bir dizi çekiyoruz, rolün var. Gel" dediğini hatırlatan Elmas, şöyle devam etti:

"Şimdi halı sahada top oynuyorsunuz. Galatasaray sizi, 'gel bizde oyna' diye çağırıyor. Büyük bir heyecan bu. Birol Güven'in yanına gittiğimde rol yapmama gerek kalmadığını öğrendim. Çünkü ben zaten 46'lık Basri'nin ta kendisiydim. Bana ekranda sesimi ve görüntümü görmek istediklerini söylediler. 'Anladım' dedim ve başladım. Bu durum bana rahatlık verdi. Bir kalıbın içine kısıtlanmamamı sağladı. Bir gün çekim esnasında, doğaçlama, ağzımdan 'aha buraya yazıyorum' diye bir laf çıktı. Pastacı Sami rolünü oynayan usta oyuncu Berat Yenilmez de o anda 'Yazma be ya' dedi. Yönetmen bu repliği çok sevdi ve bizim geleceği gören filozof rolümüz oturmuş oldu."

Elmas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata çok önem verdiğine de değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor. Buna inanıyorum, görüyorum. Fakat benim derdim alt kademelerdekilerle. Sayın Erdoğan muazzam destekliyor fakat bir ilçenin Milli Eğitim Müdürü, bana, 'ne gerek var tiyatroya' dedi mesela. Altyapının düzelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"En az tiyatro izlenen şehirlerden biri İzmir"

Memleketi İzmir'in sanat sevdalısı bir kent olarak görülmesine rağmen aslında gerçeği yansıtmadığını savunan Elmas, "Türkiye'de en az tiyatro izlenen şehirlerden biri İzmir. Şehir tiyatrosu yok. Biz oyun için salon alamıyoruz mesela İzmir'de. Devlet tiyatrolarının ara ara oyunları oluyor. Onun seyircisi de sanki başka bir oyun olursa gitmemek için şartlanmışlar gibi davranırlar. Gitmiyorlar yani başka bir özel oyuna. Bugün sanat dediğimde aklıma Eskişehir geliyor. Maalesef memleketim sanatı desteklemiyor." görüşünü dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi
Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi
'YARI YOL FİLMİNİN İLK TANITIMI YAYINLANDI'
'YARI YOL FİLMİNİN İLK TANITIMI YAYINLANDI'
Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar
Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar
Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor
Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor
Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak
Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak
Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor
Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Nick Cave İstanbul'da konser verdi
Nick Cave İstanbul'da konser verdi
'Avrupa'ya Türk operasını tanıtmalıyız'
'Avrupa'ya Türk operasını tanıtmalıyız'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ