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Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti

Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti

Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:05
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Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti

Le Monde gazetesi, yurt dışında en çok tanınan Fransız şarkıcı olarak gösterilen Charles Aznavour'un dün gece öldüğünü duyurdu.

Haberde, 94 yaşındaki şarkıcının, Japonya turnesinden kısa süre önce döndüğü ve Fransa'nın güneyinde bulunan Alpilles kentindeki evinde, uyku sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

1924'te Gürcistan göçmeni bir baba ve Türkiye göçmeni bir annenin çocuğu olarak Paris'te doğan Aznavour, önceleri ünlü isimlere yaptığı bestelerle müzik dünyasında tanındı. 30'lu yaşlardan sonra Fransa çapında üne kavuşan şarkıcı, bin 400 civarında beste ve seslendirdiği şarkılarla dünya çapında üne kavuştu. 80 filmde oynayan Aznavour, kariyeri boyunca 180 milyon albüm satmayı başardı.

2009'da Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanan Aznavour, 1995'ten beri de Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde daimi temsilciliği görevini yürütüyordu.

Aznavour, bu yılın başında mülteciler hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Sunucunun, Fransa'daki göçmenlere mesafeli yaklaşmasına dair görüşünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Bu insanlar arasında olağanüstü yeteneklere sahip kişiler olabilir, bir ayrıştırma yapmalıyız. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrıştırma yaparak çok ilginç kişileri aradan seçebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Le MondeCharles Aznavour
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