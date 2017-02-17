Sarıkamış Harekatı'nı anlatacak müze şaşırtacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda inşa edilen ve bu yıl hizmete girmesi hedeflenen Sarıkamış Panorama Müzesi, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkaracak. "Sanal gerçeklik gözlüğü" takan ziyaretçiler, müzedeki panoramik sahneleri adeta birebir yaşayacak.

Sarıkamış Harekatı ve Kafkas Cephesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi (ATASE), Rus kaynakları ve tarihçilerin belge ve bilgileri incelenerek, netleştirilen bilgiler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Teknopark'ta faaliyet gösteren Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri Şirketi tarafından resmedildi.

Müze için Sarıkamış Harekatı ve Kafkas Cephesi'ni anlatan 2 bin 680 metrekarelik görsel içerik üretildi.

Müzeyi ziyaret edenler, öncelikle 1015-1914 yılına kadar Kafkasya'da, Türklerin başından geçenleri okuyup, bilgi edineceği tarih bölümünden geçecek. Daha sonra harekatın başladığı 22 Aralık 1914'teki hava sıcaklığı sıfırın altında 20 santigrat dereceye sabitlenmiş soğuk odaya ulaşacak ziyaretçilerin, burada empati kavramı gelişecek.

1915 yılında Ermeniler tarafından Van'ın Zeve köyünde 2 bin 500 Müslüman'ın katledilmesinin resmedildiği müzede, 360 derecelik bir sahne de yer alacak. "Sanal gerçeklik gözlüğü" takan ziyaretçiler, müzedeki panoramik sahneleri adeta birebir yaşayacak.

Öte yandan Kafkas Cephesi'ne ilişkin kitapların bulunduğu müzedeki Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi de bölgede bulunan en büyük kütüphane unvanına sahip olacak.