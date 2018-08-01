Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96779
ALTIN
193.840
DOLAR
4.9252
STERLİN
6.4609
EURO
5.7550
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol

'Saraybosna'nın Kalbi' Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

Saraybosna Film Festivali kapsamında dağıtılan "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a verilecek.

'Saraybosna'nın Kalbi' Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

Saraybosna Film Festivali kapsamında dağıtılan "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a verilecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:09
0 Okunma
'Saraybosna'nın Kalbi' Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

24. Saraybosna Film Festivali kapsamında verilecek "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne bu yıl dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan layık görüldü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalin organizatörleri, bu yılki Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Nuri Bilge Ceylan'a verileceğini açıkladı.

Organizatörler daha önce "dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağını da duyurmuştu.

Bu arada, Ceylan'ın yanı sıra ASA Grup ve Hastor Vakfı kurucusu iş adamı Nijaz Hastor'a da Saraybosna Film Festivali'ne verdiği katkılardan dolayı "Saraybosna'nın Kalbi Ödülünü"nün takdim edileceği açıklandı.

Saraybosna'nın Kalbi Ödülü'ne Saraybosna Film Festivali kapsamında Robert de Niro, Angelina Jolie, Benicio Del Toro, Gael Garcia Bernal, Steve Buscemi, Atom Egoyan, Jafar Panahi, Mike Leigh, Bela Tarr ve Danis Tanovic gibi isimler de layık görülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
24. Saraybosna Film FestivaliSaraybosnanın KalbiNuri Bilge Ceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç kral ve kraliçesinin tacı çalındı
İsveç kral ve kraliçesinin tacı çalındı
'Bozkırın tezenesi' kültür ve sanat festivaliyle anılacak
'Bozkırın tezenesi' kültür ve sanat festivaliyle anılacak
'Direniş Karatay' yeniden vizyonda
'Direniş Karatay' yeniden vizyonda
19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım
Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım
Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı
Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı
'Diaspora Gençlik Akademisi' 2018 programı başladı
'Diaspora Gençlik Akademisi' 2018 programı başladı
Ünlü isimler ağustosta hayranlarıyla buluşacak
Ünlü isimler ağustosta hayranlarıyla buluşacak
Uzunyuva UNESCO ile dünyaya açıldı
Uzunyuva UNESCO ile dünyaya açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ