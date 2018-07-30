Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95885
ALTIN
192.011
DOLAR
4.8814
STERLİN
6.4017
EURO
5.7084
Halterde madalya rekoru
Halterde madalya rekoru
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım Kaldı
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım...
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı

Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde, rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilecek ve 42 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde, rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilecek ve 42 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:46
0 Okunma
Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım

Bosna Hersek'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali rekor katılımı ve 42 filmin dünya prömiyerini yapacak olmasıyla ön plana çıkıyor.

Bosna Hersek'teki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen festival, bu yıl 10-17 Ağustos tarihlerinde Ulusal Tiyatro'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival Müdürü Mirsad Purivatra, basın toplantısında, bu yıl 56 ülkeden 266 filmin gösterileceğini belirterek, "Bu yıl rekor sayıya ulaştık. Festivalde, 42 filmin dünya prömiyeri yapılacak. Bunun dışında 23 filmin uluslararası gösterimi olacak." dedi.

Saraybosna'daki festivalde gösterilecek fimlerin 18 program başlığı altında toplandığını anlatan Purivatra, bu yılki festivale Oscar ödülleri olan Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ve İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağını söyledi.

Farhadi'nin festivalin ana kategorisinde jüri başkanı olduğu bildirildi.

Türkiye'den festivale yoğun ilgi

Yönetmen Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş (Cold War)" adlı filmiyle açılışı yapılacak festivalin "Açık Hava (Open Air)" adlı bölümünde Amerikalı aktör ve yapımcı Paul Dano'nun "Vahşi Hayat (Wildlife)" ve İranlı yönetmen Farhadi'nin "Herkes Biliyor (Everybody Knows)" filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Festivalde ayrıca dünya prömiyerini Cannes'da yapan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ve Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan, yönetmenliğini Aida Begiç'in üstlendiği ve Suriyeli yetimlerin dramını anlattığı "Bırakma Beni" de gösterilecek.

Öte yandan, yönetmen Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metraj filmi olan, festivalin ana kategorisinde yarışacak "Güvercin Hırsızları" da dünya prömiyerini bu yıl Saraybosna Film Festivali'nde yapacak.

Bu kategoride Romanya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'dan 10 film yarışacak.

"Belgesel" dalında ise yönetmen Didem Pekün'ün Türkiye, Yunanistan ve Bosna Hersek ortak yapımı "Araf" isimli belgeseli yarışacak. "Kısa Film" dalında da Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı Türkiye ve Kanada ortak yapımı "Titanyum" adlı film sinemaseverlerle buluşacak.

Balkanların en önemli film festivalleri arasındaki Saraybosna Film Festivali'ne geçmiş yıllarda Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Benicio del Toro gibi birçok ünlü isim katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSaraybosna Film Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı
Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı
'Diaspora Gençlik Akademisi' 2018 programı başladı
'Diaspora Gençlik Akademisi' 2018 programı başladı
Ünlü isimler ağustosta hayranlarıyla buluşacak
Ünlü isimler ağustosta hayranlarıyla buluşacak
Uzunyuva UNESCO ile dünyaya açıldı
Uzunyuva UNESCO ile dünyaya açıldı
Aydın'da 2 bin yıllık 6 heykel bulundu
Aydın'da 2 bin yıllık 6 heykel bulundu
Eber Gölü'nün korunmasına belgesel desteği
Eber Gölü'nün korunmasına belgesel desteği
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA 
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA 
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi bugün başlıyor
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi bugün başlıyor
"Osmanlı Devleti dünyaya büyük mesajlar verdi"
"Osmanlı Devleti dünyaya büyük mesajlar verdi"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ