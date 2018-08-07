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Saraybosna'da Nuri Bilge Ceylan heyecanı

"Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nin bu yılki organizasyonunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Saraybosna'da Nuri Bilge Ceylan heyecanı

"Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nin bu yılki organizasyonunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 15:11
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Saraybosna'da Nuri Bilge Ceylan heyecanı

Bosna Hersek'te bu yıl 24.sü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'ne katılacak yönetmen Nuri Bilge Ceylan, heyecanla beklenen konukların başında geliyor.

10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak Ceylan, sadece sinemasıyla değil fotoğraf sanatçısı özelliğiyle de Bosnalılarla buluşacak. 59 yaşındaki sanatçının fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi, 11-31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde ziyaret edilecek.

Ünlü senarist ve yönetmenin Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de festival süresince sinemaseverlerle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan sinemasının hayranlarından olan Saraybosnalı Sanjin Kocevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "harika bir yönetmen" olarak nitelediği Ceylan'ın filmlerini yakından takip ettiğini aktardı. Ceylan'ın özgün bir sineması olduğunu ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların bunu gösterdiğini ifade eden Kocevic, Türk yönetmeni festivalde görmekten büyük mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

SFF Organizatörleri daha önce "dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağını duyurmuştu.

Türkiye'den festivale yoğun ilgi

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş (Cold War)" adlı filmiyle açılışı yapılacak festivalin "Açık Hava" bölümünde Amerikalı aktör ve yapımcı Paul Dano'nun "Vahşi Hayat (Wildlife)" ve İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin "Herkes Biliyor (Everybody Knows)" filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Festivalde ayrıca Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan, yönetmenliğini Aida Begiç'in üstlendiği ve Suriyeli yetimlerin dramını anlattığı "Bırakma Beni" adlı filmi de gösterilecek.

Öte yandan, yönetmen Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metraj filmi olan, festivalin ana kategorisinde yarışacak "Güvercin Hırsızları" da dünya prömiyerini bu yıl Saraybosna Film Festivali'nde yapacak.

Bu kategoride Romanya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'dan 10 film yarışacak.

"Belgesel" dalında ise yönetmen Didem Pekün'ün Türkiye, Yunanistan ve Bosna Hersek ortak yapımı "Araf" isimli belgeseli yarışacak. "Kısa Film" dalında da Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı Türkiye ve Kanada ortak yapımı "Titanyum" adlı film sinemaseverlerle buluşacak.

Balkanların en önemli film festivalleri arasındaki Saraybosna Film Festivali'ne geçmiş yıllarda Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Benicio del Toro gibi birçok ünlü isim katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSaraybosnaNuri Bilge Ceylan
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