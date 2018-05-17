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Sararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Sararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:53
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Sararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Galeri Abay’da 30’a yakın katılımcının geçmiş zaman nostaljik siyah beyaz fotoğraflarından oluşan, "Sararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar” Gönlümüzden Günümüze Sergisi; 13 Mayıs 2018 Anneler Günü’nde açılış kokteyline katılan kalabalık sanatsever topluluğu ile gerçekleşti. 

Siyah Beyaz Renkli Hayatlar; bugün toplumun bir kesimi tarafından merak edilen, yakın geçmişe kısa bir yolculuk için belki de hasret duyduğumuz kulaktan dolma bir o kadar da içten hayatlara tanıklık ediyor. Her katılımcının siyah beyaz fotoğrafları yaşamlara renk katmaktadır. Katılımcılar fotoğraflardaki kişileri görünce geçmişi anımsayıp mutlu olacak, hüzünlenip aidiyet duyguları güçlenerek sergi alanından çıkacaklardır. Fotoğraflardaki nostalji dolu çevre ile bugünü kıyaslama şansı doğacak, yaşamın ne kadar değişken olduğu görülmüş olacaktır.

Sergiye; sanat, basın ve bir çok alandan gelen sanatseverler oldu. Nostalji yüklü fotoğraflar ziyaretçiler tarafından inanılmaz beğeni aldı.

Galeri Abay’daki sergi, 27 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Galeri ABAYGönlümüzden Günümüze SergisiSararmış Siyah Beyaz Fotoğraflar
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