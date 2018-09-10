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Santos röportajı TRT World'de

Nobel Ödüllü eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos ile yapılan özel röportaj yarın, TRT World'de yayınlanan "Crossing the Line" programınında ekrana gelecek.

Santos röportajı TRT World'de

Nobel Ödüllü eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos ile yapılan özel röportaj yarın, TRT World'de yayınlanan "Crossing the Line" programınında ekrana gelecek.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:09
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Santos röportajı TRT World'de

Nobel Ödüllü eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile yapılan özel röportaj yarın, TRT World'de yayınlanan "Crossing the Line" programınında ekrana gelecek.

İmran Garda'nın, Santos ile yaptığı özel röportaj yarın 23.30'da "Kolombiya’nın İsyancıları" başlığıyla TRT World ekranlarında yayınlanacak.

2016 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Santos, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış sürecini araştıran Garda'ya verdiği özel röportajda, "Silahların susması oldukça önemli bir şey. Diğer önemli ve zor olan şeyse barışın inşası. Çünkü barış, gerçek anlamda kişinin kendi kalbinde inşa edilmeli. Bu, karşı tarafı yani düşmanlarınızı nasıl algıladığınızla ilgili… Ve bu algıyı değiştirmek zaman alan bir şey" ifadelerini kullanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nobel Ödüllü Eski Kolombiya Devlet BaşkanıKolombiyaJuan Manuel SantosTRT WorldCrossing The Line
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