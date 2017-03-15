Sanatseverlerin yeni adresi: RC Art Gallery

İSTANBUL - Dedeman İstanbul’da yer alan RC Art Gallery, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. RC Art Gallery’de, Yulia Ergene küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiler kültür ve sanat mirasına katkı sağlıyor.

Dedeman İstanbul içerisinde yer alan RC Art Gallery ile Dedeman İstanbul’un sanatseverlerin uğrak bir adresi haline geldiğini belirten Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, ‘‘Sanatçılara kendilerini gösterebilecekleri, misafirlerimizin ise keyifle gezebilecekleri bir alan yaratmış olduk” dedi.

Çağlara ve medeniyetlere resimler ile kurulan köprüler

White House/USA koleksiyonunda eserleri bulunan Spyros Georgas şubat ayı itibari ile İstanbullu sanatseverlerle RC Art Gallery’de buluştu. Spyros Georgas’ın resimleri Antik Yunan Çağı’ndan başlayarak ziyaretçileri bir yolculuğa çıkarıyor ve ilk durak olarak bugüne getiriyor. Bugün bulunan noktadan geçmişe ve geleceğe bakış sağlıyor. Bu yolculuk esnasında Spyros Georgas’ın tablolarındaki antik renkler sanat meraklılarına yollarını bulmada yardımcı oluyor.

Evreni, hayatı ve bireyi anlamak ve yorumlamak adına Türk sanatseveri için yeni bir kapı niteliğinde olan Spyros Georgas resimleri, 27 Mart 2017 tarihine kadar Dedeman İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.