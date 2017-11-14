Sanatçıların figürlerini keski ve çekiçle mermere kazıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir heykeltıraş, keski ve çekiç kullanarak, usta sinema sanatçılarının yanı sıra Osmanlı figürlerini kabartma yönetimiyle mermere işleyip sanat eserine dönüştürüyor.

Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer işletmesinde çalışan 58 yaşındaki Şahsuvar Tavaslı'nın yaptığı eserler, görenlere kısa süreli şaşkınlık yaşatıyor.

Çalışmalarını işletmenin bahçe kısmındaki doğayla iç içe bir ortamda sürdüren sanatçı, bugüne kadar aralarında Ayhan Işık, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Tarık Akan'ın da olduğu onlarca ünlü ismi mermere kazıdı. Günler süren çalışmaların ardından tamamlanan eserler büyük ilgi görüyor.

Heykel sanatçısı Tavaslı, yaptığı açıklamada, mermer sanatına çocuk yaşlarda başladığını ve o günden sonra bu meslekten hiç kopamadığını söyledi.

Bu işin akademik eğitimini aldığını da ifade eden Tavaslı, son dönemde makinelerin yaygınlaşmasına rağmen, çalışmalarını keski ve çekiçle sürdürdüğünü ve bundan da büyük keyif aldığını anlattı.

Tavaslı, ilçedeki bir otelin dış cephesine yerleştirilmek üzere 200-250 resimden oluşacak 300 metrelik kabartma (rölyef) çalışmasına başladığını da belirterek, şöyle konuştu:

"300 metrelik bir dış cephe mermer işleme çalışmasına başladım. Bu çalışma kapsamında Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak Osmanlı tarihi, son dönem orta dönem ve ilk dönem ardından Selçuklu dönemi kompozisyonlarını oluşturan, daha sonrada Roma ve Antik Yunan'la devam eden bir kabartma çalışması yapıyorum. Bu çalışmalar ilçedeki bir lüks otelin dış cephesine yerleştirilecek. Sipariş üzerine yapılan bir rölyef çalışması. Otele dışarıdan bakıldığında birçok döneme ait figürler, kanılarla cephane taşıyan kadınlar yer alacak. Çalışmanın büyük bir bölümünü 5 aylık bir süre içerisinde tamamlamayı düşünüyorum."

Bugüne kadar hiç makine kullanmayı düşünmediğini anlatan Tavaslı, "Ben taşa duygularımı da katıyorum. Makineye ne verirsen onu çizer ama ben duygularımla çiziyorum. Kan, ter ve emek hepsi içinde. Ekmeğimizi taşın içinden çıkarıyoruz." diye konuştu.

"Eserleri yaparken duygusal anlar da yaşadım"

Mermere Yeşilçam sanatçılarını da kazıdığını aktaran Tavaslı, bu çalışmaları ilçede düzenlenen bir sanat etkinliği için hazırladıklarını ve bunu yapmaktan da büyük keyif aldığını anlattı.

Tavaslı, şöyle konuştu:

"Günler süren çalışmanın ardından çok güzel eserler ortaya çıkarttık. Görenlerde oldukça ilgi gösterdi ve çokta iltifat aldık. Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Emel Sayın, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Şener Şen, Hulusi Kentmen, Tarık Akan ve Ali Şen'in de olduğu ismini hatırlayamadığım onlarca sanatçıyı mermere resmettim. Bu eserleri yaparken duygusal anlar da yaşadım. Bu sanatçılar daha önce beyaz perdede gördüğümüz insanlar ama artık birçoğu aramızda değil. Bundan sonraki hedefim ise sipahi ve Artemis eseri yapmak."

İşletme sahibi Murat Aydın da 5 yıl önce faaliyete geçen mermer işletmesinde ilk olarak normal mermer işi yaptıklarını ancak son 8 aydır bu işi sanatsal boyuta taşıdıklarını aktardı.