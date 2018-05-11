Sanatçı Ayten Baran’ın Bağış Sergisi...

Kars – Sarıkamış Ekinata Grand Toprak Hotel’de, Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ’ın açılış konuşması ile ressam Ayten Baran’ın Kişisel Ebru Resim Sergisi 4 Mayıs 2018 günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Kokteylle açılan sergide, sanatçının 30 bağış eseri Sosyal Sorumluluk Projesi dahilinde sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Çok sayıda solo sergi açmış olan sanatçı Ayten Baran son yıllarda yaptığı çalışmalarını sergiler açarak bağış yapmaktadır.

Ayten Baran : 1957 Malatya doğumluyum. Bakırköy Kız Meslek Lisesi’nde okudum. Resme olan ilgim çocukluğumdan beri vardı. Ressam Mehmet Öz ve Ressam Ahmet Şahit'ten uzun yıllar resim eğitimi aldım. 11 yıldır kendi atölyemde resim çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Ayrıca; atölyemde Ebru yapıp, Ebru üzerine yağlı boya çalışmalarımı da yapmaktayım.

Yurtdışı ve Yurtiçi olmak üzere, 34 kişisel sergi açtım.

Yurtiçi ve Yurtdışında olmak üzere, 100 'e yakın Karma Sergiye katıldım.

Ve Türkiye Ressamlar Derneği üyesiyim.

Yurt Dışı Kişisel Sergilerimi Paris ve Berlin'de açtım

-Ziraat Sanat Galerisi / Tünel 2011 ve 2016 olmak üzere iki Kişisel Sergi

-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti / 2012 Kişisel Sergi

-Vakıf Bank Sanat Galerisi / 2013 Kişisel Sergi

-Beylerbeyi Sarayı / 2014 Kişisel Sergi

-Gaziantep Zeugma Müzesi / 2017 Kişisel Sergi

-Urfa Arkeoloji Müzesi / 2017 Kişisel Sergi

-Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı / 2017 Kişisel Sergi

-Kapadokya Tarih ve Sanat Müzesi 2017 Kişisel Sergi

-Mardin Arkeoloji Müzesi 2018 Kişisel Sergi

-Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 Kişisel Sergi

-15 Nisan 2017 Kars Gazi Ahmet paşa Konağı’nda sergi açtım. 29 eserimi Kars Kültür Müdürlüğü’ne bağışladım.

-15 Mayıs 2017 Gaziantep Zeugma Müzede sergi açtım. Sergi sonrası 45 eserimi Müzeye bağışladım.

-18 Mayıs 2017 Urfa Arkeoloji Müzesi’nde sergi açtım. Sergi sonrası 30 eserimi müzeye bağışladım.

-5 Nisan 2018 Mardin Arkeoloji Müzesi’nde sergi açtım. Sergi sonrası 30 eserimi müzeye bağışladım.

- 4 Mayıs 2018 Sarıkamış Ekinata Grand Toprak Hotel’de sergim oldu. Sergi sonrası Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışladım.