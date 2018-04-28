SANAT YAĞMURU FESTİVALİ ATATÜRK EVİNİ SANATA AÇIYOR

Saygıdeğer merhum lider Sn- Mustafa Kemal ATATÜRK’ün; ‘’SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARALARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR’’sözleriyle Yağmurların toprağa can verdiği gibi sanat yağmurlarının da sanatımıza can vermesi ümidiyle tüm sanatsever halk davetlidir.
BASIN,Önce Vatan Gazetesi(Hülya ASLAN)
RESSAMLAR
Almina Art
Ada Su Tayan
Sabah Haliloglu
Yasemin Güler Yıldız
Sibel Kuzu
Ziyneti Durak
Zuhal Cosar Ekmekci
Betül Erenoğlu
Berrin Şeker
Bahar İkbal Önal
Çiğdem Ressam
Dilek Koç
Güleser Aydın Yeşilyurt
Gülizar Kılıç
Güllüzar Filis Tonkuş
Gülsüm Yılmaz
Rana Şimşek
Şengül Sezgin
Yeşide Acar Vardar
Hatun Kuşçu
Nurcan Türkoğlu
Nur Tunç Dikçe
Kasım Adıgüzel
Mahmut Kemal Arslan
Ali Rıza Say
Arif Tan
Bektaş Dilek
Duranay Turan
Ferman Aydın
Hüseyin Koca
Mehmet Aydın
TC Mutahhar Peker
Mustafa öztürk
Yakup Ozturk
Onur Aras
HEYKEL
Adnan Doğan
Fırat Yilmaz
KARİKATÜR ve karikatür heykelleri
Mete Göktürk
KUKLA
Asuman Sübay
FİLM
Musa Kaplan
TİYATRO
Atölye Sanat
Çığlık sanat atölyesi
DANS
Avcılar belediyesı Dans topluluğu
KAMARA
Ali Serman
SES SİSTEM
Malik Erbaşı
MÜZİK
İlker Özbek
Fırat Avarir
Ertuğrul Çimen
Esra Çimen
Grup Seyri-Cem
Grup Gerduni
Grup Kardelen
Ezgin Kesin
YAZARLAR
Ayten TURAN
Ayşegül FURUNCU
Derya AVŞAR
Dilek HOKKAÖMEROĞLU
Fevziye ŞİMDİ
Gönü DİLEK
Gül Fikir GÖYNÜK
Gülten YALMANBAŞ
Günay DEMİR
Gülşah Özdemir KORYÜREK
Hülya ASLAN
Meliha GÖKÇE
M Suzan KUYUMCU
Meryem NAZLI
Nermin SARİBAŞ
Nurten ERTUL
Nalan GÜVEN
Nimet TANER
Nurhan TEKEREK
Şengül YÜCEL
Türkan KEBECİ
Afşar TİMUÇİN
Aydın ILGAZ
Aslan BAYIR
Arif Turan AVCI
B.Sadık ALBAYRAK
Coşkun faik KAVALA
Deniz ÖZTÜRK
Emin KARACA
Emrullah ALP
Faik BULUT
Gürsel YILMAZ
Hasan ALGÜL
Hakkı GÜMÜŞTAŞ
Ismail SAVAŞ
Musa AGACİK
Mustafa ÖZTÜRK
Metin KAYA
Miraç KAVALA
Mutahhar PEKER
Musa KAPLAN
Ramazan GECENOĞLU
Seyyit NEZİR
Ozturk POLAT
Veli EKEN
Yurdesen TUNA
Yusuf Ziya LEBLEBİCİ
Önce Vatan Gazetesi