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SANAT YAĞMURU FESTİVALİ ATATÜRK EVİNİ SANATA AÇIYOR

5-10 Mayıs 2018 Tarihlerinde ; İstanbul- Avcılar Atatürk Evi Kültür Sanat Merkezi’ nde Avcılar Belediye Başkanlığı işbirliği ile Küratörlüğünü Ressam Kasım ADIGÜZEL-Sabah HALİLOĞLU’nun yaptığı ve tüm sanat dallarından katılımların sağlandığı ‘’SANAT YAĞMURU’’adlı muhteşem bir festival gerçekleşecek.

SANAT YAĞMURU FESTİVALİ ATATÜRK EVİNİ SANATA AÇIYOR

5-10 Mayıs 2018 Tarihlerinde ; İstanbul- Avcılar Atatürk Evi Kültür Sanat Merkezi’ nde Avcılar Belediye Başkanlığı işbirliği ile Küratörlüğünü Ressam Kasım ADIGÜZEL-Sabah HALİLOĞLU’nun yaptığı ve tüm sanat dallarından katılımların sağlandığı ‘’SANAT YAĞMURU’’adlı muhteşem bir festival gerçekleşecek.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:07
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SANAT YAĞMURU FESTİVALİ ATATÜRK EVİNİ SANATA AÇIYOR

Saygıdeğer merhum  lider Sn- Mustafa Kemal ATATÜRK’ün; ‘’SANATSIZ KALAN  BİR MİLLETİN  HAYAT DAMARALARINDAN  BİRİ  KOPMUŞ DEMEKTİR’’sözleriyle Yağmurların toprağa can verdiği gibi sanat yağmurlarının da  sanatımıza can vermesi  ümidiyle tüm sanatsever halk davetlidir.

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