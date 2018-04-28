SANAT YAĞMURU FESTİVALİ ATATÜRK EVİNİ SANATA AÇIYOR

5-10 Mayıs 2018 Tarihlerinde ; İstanbul- Avcılar Atatürk Evi Kültür Sanat Merkezi’ nde Avcılar Belediye Başkanlığı işbirliği ile Küratörlüğünü Ressam Kasım ADIGÜZEL-Sabah HALİLOĞLU’nun yaptığı ve tüm sanat dallarından katılımların sağlandığı ‘’SANAT YAĞMURU’’adlı muhteşem bir festival gerçekleşecek.