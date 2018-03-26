Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117326
ALTIN
171.642
DOLAR
3.9666
STERLİN
5.6296
EURO
4.9113
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Sınır ötesine insani yardım
Sınır ötesine insani yardım

"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır." dedi.

"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır." dedi.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:14
0 Okunma
"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Evrensel değerleri savunan, milletin kültürel gelişimine ve eğitimine son derece olumlu katkılar sağlayan, sevgiyi, saygıyı, iyiyi ve doğruyu temel alan her türlü sanat anlayışının, Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirten Erdoğan, kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle, insani ve vicdani yönleri ortaya koyan, etki gücüyle toplumların kültürel yapısını ve ahlaki birikimlerini sağlamlaştıran sanat dallarından biri olan tiyatronun, toplumsal yaşamda etkinliğini her geçen gün artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Yaşama ayna tutan, insanı insana anlatan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların anlaşılmasına vesile olan tiyatronun, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle Türkiye'de gelenekselleştiğini, her zaman geniş bir seyirci kitlesine hitap ederek çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm sanat dallarında olduğu gibi, tiyatroda da kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulmasının, evrensel değerlerin benimsenmesinde, milli kültürün zenginleşerek yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve geleceğe taşınmasında büyük önem taşıdığının altını çizdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olan sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu büyük sorumluluğu üstlenen, kendileriyle ve kültürleriyle barışık değerli sanatçılarımıza vatandaşlarım adına teşekkür ediyor, sanatçı ve sanatsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu alandaki zenginliklerimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan27 Mart Dünya Tiyatro Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar
Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar
"Doktorlarımızın Paletinden"
"Doktorlarımızın Paletinden"
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ‘Bir Hilal Uğruna’ Sergisi
'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ