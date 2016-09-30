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'Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı' sergisi açıldı

Akbank Sanat'ın Prof. Dr. Kahraman'ın küratörlüğünde düzenlediği "Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı" sergisi sanatseverlerle buluştu.

'Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı' sergisi açıldı

Akbank Sanat'ın Prof. Dr. Kahraman'ın küratörlüğünde düzenlediği "Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı" sergisi sanatseverlerle buluştu.

30 Eylül 2016 Cuma 11:07
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'Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı' sergisi açıldı

 Akbank Sanat'ın Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde düzenlediği "Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat'ta gerçekleşen sergi açılışında açıklama yapan Kahraman, serginin adını sanatın rastlantı boyutu taşıdığı düşüncesinden hareketle koyduğunu belirterek, ''Sanatın bir rastlantı boyutu olduğu öteden beri düşünülür. İlham bir rastlantı meselesidir. Bir dönem de sanatçıların ilhamla çalıştıkları kabul edilirdi." dedi.

Kahraman, rastlantı konusunun matematikçiler ve istatistikçiler tarafından da ele alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ben de burada şu soruyu sordum, 'Burada o sanat yapıtını, o rastlantı matematiği ile buluşturma imkanı var mı?'. Bir de 'Acaba sanat yapıtı dediğimiz olgu, rastlantının en kritik anlarından biri olan oyunla ilişkili midir?' sorusunu sordum. Bu sergideki yapıtların önemli bir bölümü aslında bu mantıktan türemiş olan yapıtlardır. Ayrıca, sanatın gerçekle ilişkisi ilk günden beri sorgulanan hadisedir. Bu sergide sanat ve rastlantı adı altında biz sanatın gerçekle, sanatın rastlantıyla, sanatın bilinçle, oyunla olan ilişkisini sorguladık."

Sergide 3 farklı tarzda eserlerin bulunduğunu aktaran Kahraman, çalışmalarının enstalasyon, yeni medya teknolojisi ve konvansiyonel yaklaşımları yeni tekniklerle bütünleştiren ve dönüştüren yapıtlar olduğunu söyledi.

Sergiye video yerleştirme eserleriyle katkı sağlayan sanatçı Kıvanç Martaloz ise, çalışmalarına 'İç İçe' serisi ile başladığını söyleyerek, şunları aktardı:

"Bu çalışma Akbank Sanat'ta ödül almıştı. O seri adından belli olacağı gibi iç içe geçme, bütün olma, beraber olma, hem kendi içinde, hem bir başkasıyla, hem dünyayla isteğine ama bunun da imkansız oluşunun fark edilmesiyle beraber yas duygusunu oluşturuyordu. Bir sonraki serime geçerken de o duygunun karanlık yönüne daha ölüm güdüsü ile cinsel güdünün beraber olduğu, yasın daha yoğun olduğu yöne odaklandım."

Elif Boyner, Fırat Engin, Erdal İnci, Eda Soylu, Burak Eren Güler, Seydi Murat Koç, Doruk Kumkumoğlu, Ardan Özmenoğlu, Nurtaç Ulutürk gibi genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 3 Aralık'a kadar görülebilecek.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 11:08
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