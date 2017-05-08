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Sanat aslında zor zamanlar içindir
Sanat aslında zor zamanlar içindir

Sanat aslında zor zamanlar içindir

Tiyatro oyuncusu Algan, tiyatronun hiçbir zaman yok olmayacağını ifade ederek, "Sanat aslında zor zamanlar içindir." dedi.

Sanat aslında zor zamanlar içindir

Tiyatro oyuncusu Algan, tiyatronun hiçbir zaman yok olmayacağını ifade ederek, "Sanat aslında zor zamanlar içindir." dedi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:20
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Sanat aslında zor zamanlar içindir

FRANKFURT -  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları ve Tiyatro Frankfurt iş birliğiyle düzenlenen "4. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin onursal başkanı da olan Tiyatro oyuncusu Ayla Algan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 55 yıldır sahneye çıktığını, son zamanlarda ise sinema ve televizyon işlerinde daha çok yer aldığını söyledi.

Kendisi de yıllarca Avrupa'da tiyatroyla uğraşan sanatçı, Türkçe konuşan bir tiyatroyu, Avrupa'da yıllarca yaşatmanın büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Algan, tiyatroya yeni oyuncular kazandırmanın önemine değinerek, "Bir ırkçı olan devletler vardır, bir de bizim gibi Türk, Ermeni, Yahudi birlikte yaşayanlar var. Ben çocukluğumda Ermenice de öğreniyordum, oradaki Yahudiler gibi İspanyolca da öğreniyordum. Bu anlamda Almanya gibi kozmopolit bir yerde Türkçenin yayılması ve tiyatro festivalinin her yıl yapılabilmesi çok önemli. Bir kişinin yazar olması için, bir oyun yazması yetmez. Onu defalarca yapması gerekir ki ona yazar diyelim. Festival ve tiyatro gibi şeyler de öyle. Bir kez yapmak veya alkış almakla olmaz. İşte bu festival bunu başardı ve kendini ispat etti." diye konuştu.

"Gerçek hayatta insanın gayesi, bütünleşip mutlu olmaktır"

Ayla Algan, çocukların da tiyatroya yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Avrupa'da tiyatro yapan grupları desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini anlattı.

Tiyatronun hiçbir zaman yok olmayacağını, aksine stresli zamanlarda ortaya çıktığını belirten Algan, "Biz Kenan Işık'la Şehir Tiyatrolarını idare ederken, deprem zamanında kimse gelmeyecek sanmıştık. Bir baktık ki salon tamamen doldu. İnsanların savaşlarda ve böyle doğal afetlerde falan tiyatroya daha çok ihtiyacı var. Sanat aslında zor zamanlar içindir. Çünkü gerçek hayatta insanın gayesi, bütünleşip mutlu olmaktır. Herkesin gayesi budur. Bunu gündelik hayatta yapamadığı için, tiyatro ve sinema gibi gündelik üstü sanatlar bunu dengeler." ifadelerini kullandı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Ayla AlganTiyatro
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