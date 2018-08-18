Sanartsal Galeride İmge’ler Sergilendi

“İmge” adlı Karma Sergi’de çeşitli konudaki sanatçıların eserleri 17 Ağustos 2018 Cuma günü sanatseverler ile Sanartsal Galeride buluştu. Kokteyl ile gerçekleşen sergide sanatçıların eserleri (resim tabloları, deri eserler, kilim, süs eşyaları, mozaik eserler ve cam eserler) büyük beğeni aldı.

Çok sayıda karma sergiye de katılmış olan sanatçıların eserleri, 25 Ağustos 2018 tarihine kadar Bağdat Caddesi No: 240 /13 Göztepe – Kadıköy adresindeki Sanatsal Galeri‘de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergiye Katılan Sanatçılar;

Süha Başaran, The Garden Lodge,Thalia Mozaik, Panorama Mozaik, Alev Demirkesen, Özlem Metinkaya, Hayriye Kuran, Berrin Akson, Müge Yıldız, Fatma Gökdoğan, Raziye Abay Cansız, Güner Ula, Murat Tefek, Esra Akar, Esin Soyer, Güzin Yavuz, Gölansa Bıçak, Nihat Akaslan, Zekiye Beşler Kuşçu, Erdal Kocaman, El Dokuma Halı - Kilim

Haber : Zambak Karabay