Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117481
ALTIN
161.757
DOLAR
3.8055
STERLİN
5.2616
EURO
4.6963
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Traktör sayısında lider il
Traktör sayısında lider il
Ege'nin huzur veren ilçesi
Ege'nin huzur veren ilçesi

SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Zambak Karabay'ın haberi için tıklayınız...

SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Zambak Karabay'ın haberi için tıklayınız...

06 Mart 2018 Salı 11:46
0 Okunma
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

SAKÜDER kuruluşunun 13. Yılında 115 sanatçının 230 eserinin yer aldığı 7. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi ve SAKÜDER 2018 şükran plaketi takdim töreni 3 Mart 2018’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Sergi açılışında plaket CHP Kadıköy Belediyesi’nden yetkili katılımcıya basın huzurunda takdim edildi. Bürokrasiden üst düzey davetlilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları başkanları, sanatçılar ve sanatseverler sergide biraraya geldi.

Sergide yer alan yurtiçi ve yurtdışı sanatçılar ve eserleri Saküder Kültür Yayınları’ndan katalog kitap olarak yayınlandı. Katalogda yer alan ressam sanatçılara sergi açılışında 2’şer adet verildi. Aynı zamanda katalog kitaplar Türkiye geneli Milli Kütüphaneler, Üniversiteler ve okuma evlerine de kaynak kitap olarak gönderildi.

SERGİ AÇILIŞ KONUŞMASINI SAKÜDER BAŞKANI ALİ ESER YAPTI

Bir sanatçı kendi kültür ve sanatına sahip çıktığı müddetçe dünya kültürlerinin ortak kaynaşma noktası olan medeniyete büyük katkı sağlar. Bunun içindir ki kendi kültür ve sanatımıza yaptığımız katkılar ve etkinliklerimizi sanatseverlerle paylaşarak resim sanatını yücelten değerli ressamlarımız, kültür ve sanat varlığının sahipleri olduğunun da en büyük göstergesidir. Bu nedenle Saküder, kuruluşundan bugüne din, dil, ırk, mezhep, yöre ve insanlar arasında ayrım yapmadan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’e tam bağlı, ilkelerine sadık, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak için ressam, şair, yazar, ozan, bestekar bütün sanatçılar ve sanat dostlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde sanatımızı ve kültürümüzü sanatseverlere sunarak halkla sanatçının buluşmasını sağlamakta olup kültürel faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında aralıksız sürdürmektedir.
SAKÜDER ressamın fırçası, yazarın kalemi, müziğin sesi, kısaca sanatçının çığlığı olmak için var olmaya devam edecektir. 
Ve diyorum ki benim için bir sanatçı cumhuriyet müzesinde yer alan birer kristaldir.

Sergi 9 Mart 2018 gününe kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Haber: Zambak Karabay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SAKÜDERCaddebostan Kültür Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ALTUNÇUL KARDEŞLER"den Karikatür Sergisi 
"ALTUNÇUL KARDEŞLER"den Karikatür Sergisi 
'Fethin sembolü' olan cami restore edilecek
'Fethin sembolü' olan cami restore edilecek
Aydınlı şairlerden şiir dinletisi
Aydınlı şairlerden şiir dinletisi
Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Antalya'nın kayıp 9 fetih kitabesinden ikisi bulundu
Antalya'nın kayıp 9 fetih kitabesinden ikisi bulundu
Oscar'da spor filmleri rüzgarı
Oscar'da spor filmleri rüzgarı
107 sanatçıdan “Sesiniz Sesimiz”
107 sanatçıdan “Sesiniz Sesimiz”
"Onlar İçin Kalbinde Yer Aç"
"Onlar İçin Kalbinde Yer Aç"
"Film sektöründe sorun dağıtımdaki tekelden kaynaklanıyor"
"Film sektöründe sorun dağıtımdaki tekelden kaynaklanıyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ