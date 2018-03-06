SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

SAKÜDER kuruluşunun 13. Yılında 115 sanatçının 230 eserinin yer aldığı 7. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi ve SAKÜDER 2018 şükran plaketi takdim töreni 3 Mart 2018’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Sergi açılışında plaket CHP Kadıköy Belediyesi’nden yetkili katılımcıya basın huzurunda takdim edildi. Bürokrasiden üst düzey davetlilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları başkanları, sanatçılar ve sanatseverler sergide biraraya geldi.

Sergide yer alan yurtiçi ve yurtdışı sanatçılar ve eserleri Saküder Kültür Yayınları’ndan katalog kitap olarak yayınlandı. Katalogda yer alan ressam sanatçılara sergi açılışında 2’şer adet verildi. Aynı zamanda katalog kitaplar Türkiye geneli Milli Kütüphaneler, Üniversiteler ve okuma evlerine de kaynak kitap olarak gönderildi.

SERGİ AÇILIŞ KONUŞMASINI SAKÜDER BAŞKANI ALİ ESER YAPTI

Bir sanatçı kendi kültür ve sanatına sahip çıktığı müddetçe dünya kültürlerinin ortak kaynaşma noktası olan medeniyete büyük katkı sağlar. Bunun içindir ki kendi kültür ve sanatımıza yaptığımız katkılar ve etkinliklerimizi sanatseverlerle paylaşarak resim sanatını yücelten değerli ressamlarımız, kültür ve sanat varlığının sahipleri olduğunun da en büyük göstergesidir. Bu nedenle Saküder, kuruluşundan bugüne din, dil, ırk, mezhep, yöre ve insanlar arasında ayrım yapmadan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’e tam bağlı, ilkelerine sadık, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak için ressam, şair, yazar, ozan, bestekar bütün sanatçılar ve sanat dostlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde sanatımızı ve kültürümüzü sanatseverlere sunarak halkla sanatçının buluşmasını sağlamakta olup kültürel faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında aralıksız sürdürmektedir.

SAKÜDER ressamın fırçası, yazarın kalemi, müziğin sesi, kısaca sanatçının çığlığı olmak için var olmaya devam edecektir.

Ve diyorum ki benim için bir sanatçı cumhuriyet müzesinde yer alan birer kristaldir.

Sergi 9 Mart 2018 gününe kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Haber: Zambak Karabay