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Şair ve yazar Ali Nar hayatını kaybetti

Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Ali Nar, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Şair ve yazar Ali Nar hayatını kaybetti

Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Ali Nar, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

16 Temmuz 2015 Perşembe 14:29
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Şair ve yazar Ali Nar hayatını kaybetti
İSTANBUL

Şair ve yazar Ali Nar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Ali Nar, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Nar'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 

Tedavisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, politika ve edebiyat dünyasından birçok önemli isim, Nar'ı ziyaret etmişti.

Ali Nar

İslami Edebiyat Vakfı Onursal Başkanı Nar, 1941'de doğdu. Klasik ve Modern Arapça'dan çevirileri bulunan Nar, Türkiye ve İslam dünyasının ilk bilim-kurgu romanı olan "Uzay Çiftçileri"ni yazdı.

Ali Nar'ın ilk kitabı "Fetih"in yanı sıra "Koro", "Muhtar Kafası", "Porselen Dişli Demokrat", "Ezan Donanması", "İki Sonsuzda Gerilim", "Kan Denizi", "Ortadoğu Günlüğü", "Anadolu Günlüğü" ve "Arılar Ülkesi" isimli kitapları yayımlandı.

"Milli Gazete" ve "Yeni Devir" gazetelerinin yanı sıra "Büyük Doğu", "Pınar", "Mavera", "Çınar","Tohum", "Hilal", "İslam" gibi dergilerde yazıları yayımlanan Nar, 1986'da "İslami Edebiyat" dergisini kurdu. 

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 13:13
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Şair Ve Yazar Ali Nar Hayatını Kaybetti
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