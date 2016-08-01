Şair Mavi'den Şiirseverlere 3 Günlük Hediye

'Şair Mavi' olarak tanınan yazar/şair Aykut Semerci, şiirseverlere unutamayacakları üç günlük bir şiir dinletisi yaşattı.



Udi Metin Vardar eşliğinde şiirlerini seslendiren Şair Mavi'nin şiir dinletileri Aydın Kanza Kültür Sanat Merkezi'nde (Antalya) gerçekleşti. Şiir dinletisinin yanı sıra, gelen misafirler Şair Mavi'nin ağabeyi Ahmet Semerci'nin 'Bakir Doğa' temalı fotoğraf sergisi ile buluştular. 28-29-30 Temmuz günleri boyunca süren etkinlikler büyük ilgi gördü.







Haber: Yağmur Tanyıldız



