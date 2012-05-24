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Şair Kısakürek, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

Şair Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 29'uncu yılında, Sami Seyhani Derneği'nce Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

Şair Kısakürek, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

Şair Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 29'uncu yılında, Sami Seyhani Derneği'nce Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

24 Mayıs 2012 Perşembe 08:51
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Şair Kısakürek, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan edebiyatçı-yazar Mustafa Miyasoğlu, çok yönlü bir insan olan Kısakürek'in şair sıfatının yanı sıra çok önemli vasıfları olduğunu söyledi. 

İnsanların, ölümünün üzerinden zaman geçtikçe unutulmaya başladığını dile getiren Miyasoğlu, ancak son yıllarda büyük üstat Kısakürek'e farklı bir alaka olduğunu ifade etti.

Miyasoğlu, 28 Şubat döneminde müspet veya menfi olarak kimsenin Kısakürek'ten bahsedemediğini, o dönem birçok önemli üstadın unutturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Mustafa Miyasoğlu, ''Kısakürek'in Büyük Doğu dergisinde özetlediği bir ideali vardı. O artık Türkiye'nin gündemine biraz daha yerleşiyor'' dedi.

Kısakürek'in birçok talebe yetiştirdiğini, birçok insanın onun görüşlerinden etkilendiğini söyleyen Miyasoğlu, bugün Türkiye'de merkez sağ ve sağ kanattaki hemen hemen herkesin Kısakürek'ten bir şeyler aldığını anlattı.

Çok sayıda konferans veren Kısakürek'in, tüm kesimler tarafından merak edilen bir şahsiyet olduğunu belirten Miyasoğlu, bu kadar merak uyandıran Kısakürek'in hikayeciliğinin de çok önemli olduğunu kaydetti. 

Miyasoğlu, 72 hikayesi olan Kısakürek'in hikayeciliğinin kendine has bir üslubu olduğunu, hikayeciliğinin şairlik yönünden çok beslendiğini dile getirdi.

Programa, edebiyatçılar ve vatandaşlar katıldı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 00:59
Anahtar Kelimeler:
Kısakürek
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