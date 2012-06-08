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Şair Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Şair Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

08 Haziran 2012 Cuma 11:28
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Şair Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
ANKARA -  Abdürrahim Karakoç, 46 gündür tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat etmişti.

1932 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde doğan Abdurrahim Karakoç, çocukluk çağından itibaren şiire ilgi duymaya başladı.
Elbistan Belediyesi'nde 1958-1985 yılları arasında muhasebeci olarak çalışan ve günümüz aşık tarzı şiirinin büyük ustalarından olan Karakoç'un ilk şiirleri Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayınlandı. 
Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, gurbet ve sosyal temalı şiirler kaleme alan Karakoç, ironik yazılarıyla geniş kitlelere hitap etti.

''Mihriban'' unutulmazlar arasında
Yazdığı şiirilerden bazıları bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirilen Karakoç'un bestelenen eserlerinden ''Mihriban'', unutulmaz türküler arasında yerini aldı.
''Yasaklı Rüyalar'', ''Gerdanlık-I-II-III'', ''Parmak İzi'' adlı kitapları bulunan ünlü şairin ''Çobandan Mektuplar'' adlı denemesi de basıldı.

Ünlü şair ve yazar Karakoç'un eserleri şunlar:
Şiirleri: Hasan'a Mektuplar (1965), Hasan'a Mektuplar ve Haberler Bülteni (1967), El Kulakta (1969), Bütün Şiirleri (1973), Vur Emri (1975), Kan Yazısı (1978), Şiirler (1981), Suları Islatamadım (1988), Dosta Doğru (1988), Gökçekimi (1991)
Yazıları: Düşünce Yazıları (1990), Beşinci Mevsim (1990)
Abdurrahim Karakoç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:14
Anahtar Kelimeler:
Abdürrahim Karakoç
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