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Şair Erdem Bayazıt anıldı

Şair Erdem Bayazıt, ölümünün 28. yılında, düzenlenen törenlerle anıldı.

Şair Erdem Bayazıt anıldı

Şair Erdem Bayazıt, ölümünün 28. yılında, düzenlenen törenlerle anıldı.

05 Temmuz 2015 Pazar 22:31
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Şair Erdem Bayazıt anıldı
İSTANBUL - Şair Erdem Bayazıt, ölümünün 28. yılında, düzenlenen törenlerle anıldı. 

Ünlü şair için ilk tören Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki mezarı başında gerçekleştirildi.  

Törende, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şairin Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, "Erdem Bayazıt, şiirini davasının evine koymuş bir şairdi" dedi. 

Mezarlıkta kabirleri bulunan Hasan Nail Canat, Mustafa Miyasoğlu ve Necip Fazıl'a da rahmet dileyen Bıyıklı, "Biz TYB olarak büyüklerimizi gelecek nesillere tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

Erdem Bayazıt paneli 

Mezarı başındaki törenin ardından TYB İstanbul Şubesi'nde, gazeteci yazar Bünyamin Yılmaz'ın yönetiminde bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan şair yazar Recep Garip, Bayazıt'la 1994'te tanıştığını belirterek, vefat edene kadar birçok sohbete ve yolculuğa katıldıklarını aktardı. 

Bayazıt'ın şiirinin Türk şiir geleneği içerisinde müstakil bir yerde durduğunu kaydeden Garip, "Destansı söyleyişleri, belki Dede Korkut'tan itibaren geçmişe doğru dönüldüğünde, oralara bile gönderme yapılabilir. Kadim kültürle bağlantısının ve kültürel birikiminin son derece zengin olması, bu anlamda İslam ve Türk kültürünü çok ciddi şiirlerde meczetmiş. Sadece şiir olarak yazmış biri değil, bir dava şairi, bir mümin şair olarak yazmış ve bundan sorumluluk hissetmiştir" ifadelerini kullandı. 

Garip, Erdem Bayazıt'ın şiirleriyle Mehmet Akif dışında iki şairle paralellik kurulabileceğine işaret ederek, "Bunlardan biri Nazım Hikmet'tir. Kuvayi Milliye Destanı'ndaki destansı havanın, genel hattıyla Erdem Bayazıt şiirinde var olduğunu söylemek mümkün. Biri de Ahmed Arif'in şiirindeki kavga unsurunun, miting meydanlarında ezberden okunabilirliğiyle birlikte anılabilir" dedi.

Şair Hüseyin Akın da Bayazıt'ın bir neslin dilindeki özgürlük ve inanç söylemlerine damgasını vurduğunu ifade ederek, "80'li yıllarda fakülte sıralarında olan ve siyasi ya da kültürel anlamda darbeler görmüş bizim kuşağımız için Bayazıt çok şey ifade eder. 'Sebep Ey' şiirleri belki de içimizdeki o hiddeti, coşkuyu en iyi seslendiren şiirdir, bizim için o günlerde bir gençlik aşısı olmuştur. Sesi sözünden daha baskın şiirlerin sahibidir" değerlendirmesinde bulundu. 

 Hüseyin Yorulmaz da kaleme aldığı, "Bir Neslin Ağabeyi Erdem Bayazıt" kitabına değinerek, Bayazıt'ın çok yönlü bir insan olduğunu söyledi.

Anma etkinlikleri, Adem Turan, Ayşegül Ünal, Ferman Karaçam, Bestami Yazgan, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Şakir Kurtulmuş, Yusuf Tosun ve Ünsal Ünlü'nün okuduğu Erdem Bayazıt şiirleri ile sona erdi.

Erdem Bayazıt

Kahramanmaraş'ta 1939'da doğan Bayazıt, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı. Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları arasında yer alan Bayazıt, 29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinde, Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Bayazıt'ın şiir ve yazıları, Açı, Hamle, Çıkış, Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayınlandı. Bayazıt, 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etti. 

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 08:51
Anahtar Kelimeler:
önce Vatanşair Erdem Beyazıt
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