"Şahane Misafir"e ödül çıkmadı

Başkent Roma'daki Auditorium di Conciliazione'de yapılan ödül törenine başta İtalyan sinemasının önemli yıldızları olmak üzere, çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. İtalya Sinema Akademisi tarafından 1955 yılından bu yana verilen David di Donatello ödüllerinde bu yıl, en iyi film ödülü, yönetmenliğini Paolo ve Vittorio Taviani kardeşlerin yaptığı ''Cesare Deve Morire'' (Sezar Ölmeli) filmine verildi. Daha önce Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne de layık görülen ''Cesare Deve Morire'' filmi, yönetmen Taviani kardeşlere, en iyi yönetmen dalındaki ödülü de kazandırdı. Film ayrıca, en iyi prodüktör, en iyi montaj, en iyi canlı ses kayıt ödülleriyle birlikte geceyi 5 ödülle tamamladı. ''Cesare Deve Morire'' gibi gecede ödüle doymayan bir diğer film ise başrolünde ABD'li aktör Sean Penn'in bulunduğu, yönetmenliğini İtalyan Paolo Sorrentino'nun üstlendiği ''This Must be the Place'' oldu. Film, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzisyen, en iyi müzik, en iyi makyaj ve en iyi saç ödüllerini kazandı. Gecede en iyi kadın oyuncu ödülüne ''Io sono li'' filmindeki rolüyle Çinli aktris Zhoa Tao, en iyi erkek oyuncu ''Habemus Papam'' filmindeki rolüyle Michel Piccoli layık görüldü. En iyi yardımcı erkek ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülleri ise ''Romanzo di Uno Strage'' filminin yıldızlarına gitti. David di Donatello 2012 ödüllerine ''En iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi şarkı, en iyi müzik, en iyi makyaj, en iyi saç ve en iyi kostüm, olmak üzere 8 dalda aday olan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in ''Şahane Misafir'' (Magnifica Presenza) filmine ise ödül çıkmadı.





Son Güncelleme: 05.05.2012 01:09