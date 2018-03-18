Sadri Alışık mezarı başında anıldı

İSTANBUL

Törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Katılımcılara ayrıca tatlı ikramı yapıldı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık, babasını çok özlediğini dile getirerek, "Allah her şeyin sabrını ve çaresini veriyor ama özlem duygusuna karşı çaresiziz biraz. Onun sesini, soluğunu, şavkını, şefkatini, merhametini özlüyoruz, özlememek elde değil." dedi.

Alışık, şair Cemal Süreya'nın kaleme aldığı "Şuramıza batan şeye özlem demeselerdi bıçak derdim." dizesini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu durum da aynı onun gibi. Duamızı, sevdamızı, vefamızı, çabamızı, gözümüzü onun selamından, sevgisini kalbimizden ayırmadan taşımaya gayret ediyoruz. Sadri Alışık, Türk sineması, Türk sanatı için çok önemli bir değer, çok büyük bir kıymettir. Bence Sadri Alışık halktır, sinemadır. Bugün, 23 yıldır olduğu gibi bugün bizi yalnız bırakmayan öğrencilerine, sevenlerine, dostlarına, meslektaşlarına ve sanat camiasına çok teşekkür ediyorum."

"Yüreği sıcacık bir adamdır"

Törene katılan senarist Safa Önal, Sadri Alışık'ın kendisi için bir dost, dayanak olduğuna dikkati çekerek, "Onun için kaç defa daha buraya gelebilirim bilmiyorum ama gelebildiğim kadar geleceğim, onları hatırlamak, anmak çok hoş bir şey." ifadelerini kullandı.

Sanatçı olmanın farklılık olduğuna işaret eden Önal, usta oyuncu ile ilgili bir anısına dair şunları söyledi:

"Mesela bir örnek verirsem; 'Menekşe Gözler' adlı bir senaryo yazdım. Adana Altın Koza'da bana senaryo ödülü getirdi. Menekşe Gözler'in başrolünde de Sadri oynamıştı. O zaman televizyonlar yok, radyoda ödül aldığımı duyduk ve sevindik. Gecenin yarısına doğru kapı çalındı. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan bize geldi. 'Duydun mu, haberin var mı, ödül almışsın, sen kazanmışsın.' diye içeri girdiler. 'Belki haberin olmamıştır, sabahı bekleyemedim. Seni bugünden kutlamak istedim.' dedi Sadri. Başrolünde oynadığı bir filmin senaryocusu için gece yarısı gelebilen, en ufak bir yıpranma duymayan, yüreği sıcak bir adamdır."

Törene ayrıca Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, oyuncu Hakan Meriçliler ve Yılmaz Gruda da katıldı.

Sadri Alışık kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okul piyeslerinde rol alan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti.

Amatör olarak 1939'da sahne tozunu yutan Alışık, profesyonelliğe ise 4 yıl sonra "Raşit Rıza Topluluğu Tiyatrosu"nda adım attı. Alışık, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki "Küçük Sahne"nin yanı sıra "Karaca", "Site", "Çevre", "Oda", "Kent", "Oraloğlu" tiyatrolarının çok sayıda oyununda yer aldı.

Tiyatrodan sinemaya ilk adımı 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle yapan ve daha çok eğri selamıyla "Turist Ömer", bir türlü gol atamayan "Ofsayt Osman" karakterleriyle dikkati çeken Alışık, hayatı boyunca rol aldığı yüzlerce filmle seyirciyi bazen güldürdü, bazen ağlattı.

Sadri Alışık, fakir ama gururlu, neşeli ve zeki, mülayim aynı zamanda kararlı karakterlere hayat verirken, filmlerde kullandığı replikler seyircinin diline pelesenk oldu.

Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Çolpan İlhan'la 1959'da dünya evine giren Alışık'ın, 1960'da oğlu Kerem dünyaya geldi.

Alışık, "Afacan Küçük Serseri"deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği "Yengeç Sepeti"ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan sanatçı,18 Mart 1995'te vefat etti.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Alışık, ailesinin öncülüğünde her yıl adına düzenlenen, "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"yle yaşatılıyor.

Başlıca Filmleri

Sadri Alışık'ın rol aldığı başlıca filmler şöyle:

"Günahsızlar" , "Çakırcalı Mehmet Efe", "Vatan ve Namık Kemal", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Tanrı Şahidimdir", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Battal Gazi Geliyor", "Yalnızlar Rıhtımı", "Hicran Yarası", "Küçük Hanımefendi", "Küçük Hanımın Şoförü", "Ayşecik Yavru Melek", "Küçük Hanım Avrupa'da", "Helal Olsun Ali Abi", "Ayşecik Çıtı Pıtı Kız", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Avare", "Turist Ömer", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Berduş Milyoner", "Ah Güzel İstanbul", "Turist Ömer Almanya'da", "Bitirimsin Abi", "Serseri", "Kız Kolunda Damga Var", "Agora Meyhanesi", "Ağlama Değmez Hayat", "Turist Ömer Arabistan'da", "Altın Kalpler", "Ah Müjgan Ah", "Darıldın mı Cicim Bana", "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Afacan", "Kavanoz Dipli Dünya", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", "Ayıp Ettin Şemsettin", "Turist Ömer Boğa Güreşçisi", "Gelinlik Kızlar", "Afacan Harika Çocuk", "Balıkçı Osman", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ne Hakem", "Ben Sana Mecburum", "Saffet Beni Affet", "Çapkın Baba", "Kız Babası", "Yengeç Sepeti."