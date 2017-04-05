Sadri Alışık 92 yaşında

İSTANBUL

Sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık, 92. yaş gününde ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından her yıl olduğu gibi kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerekleşen ve katılımcılara tatlı ikramı yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Sanatçının oğlu, oyuncu Kerem Alışık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının Türkiye'de yaşayan tüm insanların yüreklerine ulaştığını söyledi.

Alışık, babasının hayatını kaybettikten sonra da yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Onun sevgisini koruyoruz ve özlemini soluyoruz. Yani bizim denizimiz, dağımız, ışığımız, yere göğe, kalbimize sığdıramadığımız insanları, bir avuç toprağın içine sığdırmak çok zor." dedi.

"Sadri Alışık Çocukları" adı altında bir kavram oluştuğuna da işaret eden Alışık, şunları kaydetti:

"Bunun iki boyutu var. Birisi onun felsefesi, duruşu, samimiyeti, sıcaklığı, dürüstlüğü, halkın tam göbeğinden birisi oluşu, mahalle, sokak kültürüne sahip çıkması ve bunu insanlara sunması. Dolayısıyla benim oğlumun bile alt kademelerindeki nesiller bu felsefeyle büyüyebiliyorlar. Bu çok önemli. İkinci boyutu ise onun bir okul, bir konservatuvar olması. Şu anda bile filmlerinden mezun ettiği çok değerli öğrencileri var."

Törene katılan senarist Safa Önal ise Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ı özlediğini vurgulayarak, onların ölümüne alışamadığını dile getirdi.

Sadri Alışık'ın halkın içinden biri olduğuna dikkati çeken Önal, "Öylesine başlamış hayata. Halk evinde girmiş tiyatro meselesine ve bir daha da çıkamamış. Gittikçe büyüterek, toplumu, seyircisini, kendisini daha iyi tanıyarak yaman bir yere varmış. Takdir edilmekte, özenilmekte ve aranmaktadır." ifadelerini kullandı.

Önal, Sadri Alışık'la 11 yıl boyunca çok sıkı bir ilişki sürdüklerini aktararak, "Sadece setlerde ayrıldığım, gece ve gündüzü beraber geçirdiğim adamların şahıydı. Son derece duyarlı, son derece anlayışlı ve yakındı. İçimi yakan bir şey var. Bir yağlı boya tablo yapmış ve bana hediye etmişti. Çok iyi de resim yapıyordu. İyi şiir okur ve yazardı. Yaman bir kültürün içinden geliyordu." diye konuştu.

Anma törenine ayrıca, Sadri Alışık'ın filmlerde ve özel yaşantısında kullandığı klasik otomobiller de getirildi.