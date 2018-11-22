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‘Sabahı Aramak’ okurlarıyla buluştu

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

‘Sabahı Aramak’ okurlarıyla buluştu

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

22 Kasım 2018 Perşembe 17:36
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‘Sabahı Aramak’ okurlarıyla buluştu

SABAHI ARAMAK OKURLARIYLA BULUŞTU

2015’ te çıkardığı şiir kitabı ile edebiyat dünyasına merhaba diyen yazarın yeni romanı ‘Sabahı Aramak’ çıktı. 

Geçtiğimiz günlerde Sabahı Aramak adlı yeni itabını okurlarıyla buluşturan genç öğretmen Ayşenur Yıldız yeni kitabının doğum sancısını bizimle paylaştı. Genç yaşına rağmen Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayacak önemli eserlere imza atan Ayşenur Yıldız’ın yeni kitap heyecanı gözlerinde okunuyordu. Bir kafe de bir araya geldiğimiz genç yazar duygularını ‘Bazı hikâyelerin nasıl oluştuğunu anlatmak, hikâyenin kendisini anlatmaktan çok daha zordur. Karakterlerimle tanışmam, onlarla bir yolculuğa çıkmam, onların içinde bir yerlerde yaşayıp; onların da benimle yaşamasına izin vermem hayatımın olağan şeylerinden biri ancak bazı karakterlerim bana gerçekten çok acı veriyor. İşte Aydan onlardan biri’ Dedi. Ardından sözlerine devam eden Yıldız,  ‘Evet, biz insanlar hep kim olduğumuzu arar dururuz ama kim olmadığımızı/ olamadığımızı aklımıza getirmeyiz. İnsanların hayatında olabildiklerimizde anılır, olamayacaklarımızın bahsini bile geçirmeyiz. Oysa bazen önemli olan, olamadıklarımızdır.’ Sözleriyle duygularını ifade etti.   

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Anahtar Kelimeler:
Sabahı AramakAyşenur Yıldız
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