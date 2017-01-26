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Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi

Hollanda'da düzenlenen 46. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde bu sene Türk sineması iki filmle temsil edilecek.

Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi

Hollanda'da düzenlenen 46. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde bu sene Türk sineması iki filmle temsil edilecek.

26 Ocak 2017 Perşembe 14:49
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Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi

ROTTERDAM

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 12 günde 108'i dünya sinemasından 484 filmin gösterileceği "46. Uluslararası Rotterdam Film Festivali" (IFFR) başladı.

Etkinliğin açılışında ABD yapımı "Limon" adlı film gösterildi. Daha sonra De Doelen Tiyatro Salonu'nda davetlilerin katıldığı açılış resepsiyonuna geçildi.

Festivalde farklı ülkelerden 8 genç yönetmenin filmi "Altın Kaplan Ödülü" için yarışacak. Ödülü kazanan filmin yönetmenine 40 bin avro verilecek. Ayrıca "olağanüstü sanatsal başarı" gösteren film, 10 bin avro ile "Jüri Özel Ödülü"nü kazanacak.

Jüri ise Malezyalı yazar Amir Muhammed, Kolombiyalı film yapımcısı Diana Bustamante Escobar, Belçikalı yönetmen ve senarist Fien Troch, Amerikalı film yapımcısı ve senarist Michael Almereyda ile İranlı fotoğrafçı Newsha Tawakolian'dan oluşturuldu.

Türk sinemasından iki film

Daha önce Hollanda'da hiç gösterilmemiş yabancı filmler ve belgesellerin izletileceği festivalde bu sene Türk sineması iki filmle temsil edilecek.

Reha Erdem'in yönetmenliğini yaptığı, 23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödül alan "Koca Dünya" ve Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Kor" adlı filmler festival kapsamında izleyiciye sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rotterdam Film FestivaliTürk Filmi
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