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Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan İznik'teki kazı çalışmalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait üst üste yapılmış yollar bulundu.

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan İznik'teki kazı çalışmalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait üst üste yapılmış yollar bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 12:22
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Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

BURSA -  Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında RomaBizans ve Osmanlı dönemine ait üst üste yapılmış yollar ortaya çıkarıldı.

İznik'teki tarihi surların İstanbul Kapı bölümünde geçen yıl başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Müze Müdürlüğü başkanlığında süren kazı çalışmalarında geçen yıl, normal yoldan 74 santimetre aşağıya inildiğinde Osmanlı dönemine ait taş döşemeli yol bulundu.

Bu yıl devam eden çalışmalarda ise Osmanlı dönemine ait yoldan 43 santimetre aşağıda Bizans, bundan 50 santimetre derinde de Roma dönemine ait mermer bloklardan oluşan yola ulaşıldı.

"Restorasyon devam ediyor"

İznik Müze Müdür Vekili Hasan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Kapı'nın İznik'in dört ana kapısından biri olduğunu söyledi.

İstanbul Kapı'da yapılan çalışmalarının iki aşamadan oluştuğunu belirten Yaşar, "Restorasyon projesi kapsamında derzler temizlendikten sonra onarım yapılıyor. Sur kapıları üzerinde bozulan noktalar temizlenerek tekrardan yenileniyor. Surların eski ve yeni halini gelen ziyaretçilere gösterecek bir teknikle restorasyon devam ediyor. Esas amaç surları ayakta tutabilmek." dedi.

Yaşar, Müze Müdürlüğü başkanlığında İstanbul Kapı içinde dört alanda geçen yıldan beri araştırma kazısı yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu araştırma kazılarında geçen yıl Osmanlı dönemine ait yol döşemeleri bulundu. Bu yol tamamen ortaya çıkarıldı. Alt kotlara inildiğinde ise Bizans dönemine ait mermer bloklardan oluşmuş yol döşemesi bulundu. Bunun da bir alt seviyesinde ise Roma dönemine ait mermer bloklardan oluşan yol döşemesini gün yüzüne çıkardık. Üzerindeki medeniyet değişmiş ama yol değişmemiş. Özellikle ana sur duvarına bitişik olan kapı önünde yaptığımız çalışmalarda Bizans ve Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. İç avluda yaptığımız çalışmalarda ise bir şapel kalıntısına ait olabileceğini düşündüğümüz yapı ortaya çıkardık."

"Kazıları aralık sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz"

İç avludaki kısımda bir mezarlığa da rastlandığını aktaran Yaşar, kazıları aralık ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Yaşar, "Restorasyon çalışması ise kazılar bitse dahi devam edecek. Restorasyonun bitmesinin ardından kısa sürede ziyarete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"1 dakika içinde 2 bin yılı gezeceksiniz"

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da İznik'in tarih boyunca medeniyetlere başkentlik yaptığını söyledi.

Sargın, İznik'in her tarafından tarih fışkırdığını belirterek, "İstanbul Kapı'da yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan yol kalıntıları beni çok heyecanlandırdı. 1 dakika içinde 2 bin yılı gezeceksiniz. Orası tam olarak hizmete girdiğinde Roma dönemine ait araçlarla turistler gezinti yapacak, Constantine'nin yürüdüğü yolda yürüyecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kapı'nın gelecek yaz ziyarete açılmasını öngördüklerini kaydeden Sargın, bunun bölgeye gelen turist sayısını artıracağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RomaBizansOsmanlıAynı Yol
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