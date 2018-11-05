Yapımcılığını YEF Media adına Mehmet Uzer ve Oğuzhan Yıldız'ın üstlendiği, senaryosu Oğuzhan Yıldız'a ait olan; 'ROM' filminin çekimlerine başlandı.

Kadrosunda Ayça Abana, Anıl Çağlar Tel, Aslı Bankoğlu, Levent Aykul, Çetin Yeltekin, Tuncay Gençkalan, Nurhak Mine Söz, Oktay Oy gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise aynı zamanda senaryoya imzasını atan Oğuzhan Yıldız yer alıyor.

Yetimhane'de büyümüş bir Roman genci olan 21 yaşındaki Ali (Anıl Çağlar Tel) ile eskiden ünlü bir keman virtüözü olan Beste'nin (Ayça Abana) müziğe olan tutkularıyla birlikte kesişen hayatlarının hikayesini anlatan film; Roman kültürünün renkli dünyasını bambaşka bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktaracak.

Roman dünyasına özgü mekanları, çekimleri ve renkli oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken filmde ; Rom (Ali) karakterine uzun süreçlerden sonra birçok isim arasından seçilen genç oyuncu Anıl Çağlar Tel hayat veriyor. Klasik müzik ve roman müziğini aynı çatıda buluşturacak olan 'ROM' ; çekimleri tamamlandıktan sonra yurt dışı festivallerde Türkiye'yi temsil edecek ve daha sonrasında ülkemizde de vizyona girip seyircisiyle buluşacak.

Rom Filminin konusu ise şöyle; Hayatta istediklerini bulamayan, gelecekten beklentisi olmayan iki insanın müziğe besledikleri aşk sebebiyle başlarına gelen duygusal serüveni anlatmaktadır. Üç yaşından itibaren yetimhanede büyümüş bir Roman genci olan 21 yaşındaki Ali (ROM) ve eskiden ünlü bir virtüöz olan daha sonra oğlunun ölümü sonucu yaşam enerjisini kaybeden Beste'nin hikayesidir.

Hasret Dilek Delier