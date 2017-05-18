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Rock müziği sanatçısı Cornell yaşamını yitirdi

Rock grupları Soundgarden ve Audislave'in solistliğini yapan Chris Cornell, 52 yaşında hayata veda etti.

Rock müziği sanatçısı Cornell yaşamını yitirdi

Rock grupları Soundgarden ve Audislave'in solistliğini yapan Chris Cornell, 52 yaşında hayata veda etti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 16:44
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Rock müziği sanatçısı Cornell yaşamını yitirdi

Rock grupları Soundgarden ve Audislave'in solistliğini yapan Chris Cornell, 52 yaşında hayata veda etti.

Menajeri Brian Bumbery, Soundgarden grubuyla turnede olan Cornell'in, Detroit'te verdiği konserin ardından henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cornell'in ölümünü "ani ve beklenmedik" olarak niteleyen Bumbery, ünlü şarkıcının eşinin ve ailesinin halen şokta olduğunu ifade etti.

Bumbey, Cornell'ın ailesinin ünlü müzisyenin ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde olacağını kaydetti.

Güçlü ve yaklaşık 4 oktavlık sesiyle Cornell, 1984'te kurduğu Soundgarden ile 1990'larda "Grunge akımı"nın ünlü temsilcilerinden sayılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
RockChris CornellSoundgardenAudislave
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