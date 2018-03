Restoranında 40 bin antika eşya sergiliyor

Erzurum'da, yaklaşık 300 yıllık 11 tarihi evin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 40 bin antika eşyanın yer aldığı restoran, sunulan yöresel yemekler ve sergilenen antika eşyalar ile yaşayan bir müze niteliğinde.

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde, "Erzurum Evleri" adında 1999 yılında kurulan restoranda, eski radyolar, dikiş makineleri, tabak, tencere, eski devirlere ait giysiler, tespihler, tarım aletleri gibi 40 bin antika eşyanın yer alması, ziyaretçilerine otantik bir hava sunuyor.

Restoranın müşterileri, bir yandan eskilerin havasını solurken diğer yandan da ev mantısı, ekşili yaprak sarması, lor dolması, su böreği, kesme aşı, ayran aşı, dut ve pestil çullaması ile kadayıf dolması gibi kentin geleneksel yemeklerinden tadıyor.

İşletme Müdürü Fatih Akar, yaptığı açıklamada, restoranın Erzurum'un en eski 11 evinin birleştirilmesinden oluştuğunu söyledi.

Restoranı oluşturan evlerin her birinin yaklaşık 300 yıllık olduğu aktaran Akar, "Burada, 1999 yılından beri de Erzurum'a has yemeklerle müşterilerimizi ağırlıyoruz. Evlerimiz, 11 evden oluşuyor. Her biri 80 metrekare büyüklüğünde. Evlerimiz mutfak, yatak odası ve oturma alanından oluşuyor." diye konuştu.

Restorandaki eşyalarının tümünün antika olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Burada Erzurum kültürünü tanıtıyoruz. Kültürümüzü tanıtıp yeni nesle aktarmak için hem antika eşyayı sergiliyoruz, hem de yöresel yemekleri misafirlerimize ikram ediyoruz. Burayı yılda yaklaşık 40 bin kişi ziyaret eder. Ziyaretçi yoğunluğu yaz kış aynı şekilde devam ediyor. Ayrıca, restoranımızda Erzurum'a has yöresel yemekler yapıyoruz. Yemeklerimiz arasında ev mantısı, ekşili yaprak sarması, lor dolması, su böreği, kesme aşı, ayran aşı, tatlı çeşitleri ve kadayıf dolmasının yanı sıra Erzurum'un tanınmış yemeklerinden dut çullaması, pestil çullaması, un helvası gibi yemeklerimiz mevcut. Servis yaptığımız yemeklerimiz bile kültürümüzü yansıtan yemeklerdir."

Akar, restorandaki eski radyo, semaver, dikiş makinesi ve tarım araçlarından mutfak gereçlerine kadar yaklaşık 40 bin antika eşyanın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.