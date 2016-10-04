Ressam Yakupoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

96 yaşında vefat eden Yakupoğlu için ilk tören, kendisinin yaptırdığı Kütahya'nın simgelerinden Maltepe Mahallesi'ndeki Çinili Camii'de düzenlendi.

Törende, Yakupoğlu'nun sanat hayatını, Marmara İlahiyat Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuri Uygun anlattı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ve çok sayıda sanatçının katıldığı törende, sela verilip helallik alındı.

Daha sonra Kütahya Ulu Camii'ne getirilen Yakupoğlu'nun naaşı, ikindi vakti Marmara İlahiyat Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuri Uygun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Ahierbasan Mezarlığı'na defnedildi.