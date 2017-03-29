Ressam Gürcan Ekici "Belleğimdeki Denizli" Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Denizli’nin eşsiz doğasını, kültürünü ve günlük yaşantısını konu edinerek yaptığı eserleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken Gürcan Ekici 1997’den bu yana yurt içi ve yurt dışında sergiler açtı. “Belleğimdekiler” adını verdiği serginin açılış kokteyli 25 Mart 2017 tarihinde Kadıköy Galeri Mavist’te gerçekleşti.

Sergi; sanat, basın ve bir çok alanda duayen sanatseverlerin kalabalık katılımı ile oldu. Sergiye 40 dan fazla eseri ile katılan sanatçının eserleri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi, 9 Nisan 2017 tarihine kadar Galeria Mavist’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sanatçı ile yaptığımız kısa söyleşi de kendisini anlattı... Siz değerli okuyucularımıza tanıtmak isterim...

1963 yılında Denizli-Çal, ilçesine bağlı İsabey kasabasında dünyaya gelmiş. İlk ve orta öğretimini doğduğu kasabada, liseyi Denizli’de bitirmiş. Akabinde askerlik ve daha sonra teknik olarak bir resmi kuruma atanmış. Bu arada mesaiden arta kalan zamanlarda küçük yaşdan beri ilgi duyduğu resim çalışmalarına yoğunluk vermiş. İlerleyen dönemlerde ünlü ressam İbrahim Çallı’nın torunu olan Yaşar Çallı’dan resim eğitimi alarak resim tekniğini geliştirmiş. Daha sonra çalıştığı kurumdan ayrılarak kendi resim atölyesini kurmuş ve çalışmalarını burada devam ettirmiş...

Çocukluğunda yaşadığı köy hayatını belleğinde kaldığı kadarıyla realist bir anlayışla tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle aktarmış.

Eserlerinin ana teması köy yaşamını ve özellikle şiirlerde baş tacı olan ama gerçekte bir hiç olan 5-6 çocuk doğuran eğlenmesi, gülmesi yasak olan köylü kadınları. Yani Analarımız...

Atölye çalışmalarının dışında büyük boyutlu duvar resimleride yapmakta. Özellikle Hastane duvarlarına yapmış olduğu duvar rsimleri çok olumlu tepkiler almış. Özellikle Almanya’nın farklı bölgelerinde ve ülkemizin değişik bölgelerinde sosyal mekanlarda duvar çalışmalarına devam etmekte...

Sanatçının eserleri yurt içinde ve yurt dışında birçok özel koleksiyonlarda ve resmi kuruluşlarda bulunmaktadır...