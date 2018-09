Rekortmen sunucu adına kitap basıldı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Bebek lakaplı oyuncu ve sunucu Özlem Ören yaptığı sunumlarla rekortmen festival sunucusu ilan edilmişti. Bu yaz yine yerinde duramayan Özlem Ören festivalden festivale koşarak Türkiye’yi karış karış dolaşmış rekorunu kendisi egale etmişti. Tüm yaz çalışan bebek yüzlü güzel oyuncu ve sunucuya karşı platonik aşk besleyen yazar Abdurrahman Turan beslediği büyük aşkını kitap haline getirerek bu yaz Özlem Ören’e büyük bir sürpriz yaptı.

Kendisine beslediği aşktan haberi olmayan Özlem Ören kendisine karşı beslenilen bu aşkın platonik bir aşk olduğunu söylerken ardından şöyle devam etti “Abdurrahman beyle kitap projesi sayesinde tanıştık. Bana karşı olan duygularını başta bilmiyordum bana ithafen bir kitap yazdığını ve kapak’ında benim yer almamı istedi. Ben başta küçük bir şok yaşadım. Çünkü birinin beni uzaktan uzağa sevmesini geçtim kalkıp bu aşkı romanlaştıracak kadar ileriye gitmesini beklemiyordum ve bir kadın olarak duygularımı elbette okşamıştı. Ben de yaptığı bu güzel sürprizden ötürü kendisini kırmamak adına kapak çalışmasında yer aldım. Rol gereği gelinlik giymek zorundaydım. Oyuncu olduğum için ilk defa giymiyordum bu gelinliği ama her defasında insan heyecanlanıyor her bayana yakışan gelinliğin içindeyken kendimi her zaman çok özel ve iyi hissediyorum, beni her defasında duygulandırıp heyecanlandırmıştır. Abdurrahman beyin kitap’ı hakkında iyi dileklerimi sunuyor Türk edebiyatına katkı sağlamasını diliyor ve kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.