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'Reis' filminin Ankara galası yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin Ankara galası gerçekleştirildi.

'Reis' filminin Ankara galası yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin Ankara galası gerçekleştirildi.

04 Mart 2017 Cumartesi 09:34
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'Reis' filminin Ankara galası yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin Ankara galası yapıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya, filmin oyuncuları Reha Beyoğlu, Özlem Balcı, Volkan Başaran, Abidin Yerebakan ve Bahar Hacıbektaşoğlu ile davetliler katıldı.

Filmde Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oynamanın "paha biçilemez" olduğunu vurguladı.

Çekimler sırasında yoğun duygular yaşadığını aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Bendeki duyguyu anlatmak sabahlara kadar sürer. Ben Tayyip Erdoğan sevdalısıyım. Filmde oynamış olabilirim, başrol olarak adlandırılabilirim ama birçok özel gösterim olacak, nefes aldığım gün aziz Türk milletinin bir bireyi olarak, Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olarak ben de sinemaya gideceğim, 'Reis' filmine bir bilet diyeceğim, o zevki yaşamak istiyorum."

Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı, senaryosunu Murat Özdil'in yazdığı filmin gösterimi öncesinde oyuncular, izleyicilerin sorularını cevapladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanReisAnkaraGalaReha Beyoğlu
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