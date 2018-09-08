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'Recep İvedik 6'nın Karacabey Longozu'ndaki çekimleri başladı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği "Recep İvedik 6" filminin, Karacabey Longozu'ndaki çekimlerine başlandı.

'Recep İvedik 6'nın Karacabey Longozu'ndaki çekimleri başladı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği "Recep İvedik 6" filminin, Karacabey Longozu'ndaki çekimlerine başlandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:06
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'Recep İvedik 6'nın Karacabey Longozu'ndaki çekimleri başladı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği "Recep İvedik 6" filminin, Karacabey Longozu'ndaki çekimlerine başlandı.

Film setini ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gökbakar ile yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile bir araya geldi.

Oyunculara ve sette çalışanlara başarılar dileyen Özkan, "Filmin Karacabey'de çekilmesinden dolayı memnunuz. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'yı burada çekmeye başladı." dedi.

Özkan, Gökbakar'ın, ekibiyle birlikte ilçenin misafiri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün Karacabeyliler adına 'Güzel ilçemize hoş geldiniz' diyorum. Karacabey, tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçeydi. Biz, hep çok daha farklı özelliklerinin ve güzelliklerinin olduğunu vurguluyorduk. Turizm yönü hiç bilinmeyen bir noktaydı. Bu anlamda Gökbakar'ın burada çektiği film, Karacabey'in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Şahan GökbakarKaracabey LongozuRecep İvedik 6Recep İvedikKaracabey Belediye Başkanı Ali Özkan
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