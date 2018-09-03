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Rahmi M. Koç Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Koç Holding Şeref Başkanı Koç, Cunda Adası'nda, Taksiyarhis Kilisesi'nin restorasyonunun ardından farklı şekilde işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan ve kendi adını taşıyan müzede, yılda bir milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Koç Holding Şeref Başkanı Koç, Cunda Adası'nda, Taksiyarhis Kilisesi'nin restorasyonunun ardından farklı şekilde işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan ve kendi adını taşıyan müzede, yılda bir milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:56
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Rahmi M. Koç Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Ayvalık'ın Alibey (Cunda) Adası'nda, Taksiyarhis Kilisesi'nin restorasyonunun ardından farklı şekilde işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan Rahmi M. Koç Müzesi'ni her yıl 100 bini aşkın kişi ziyaret ediyor.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, yaptığı açıklamada, ilk müzelerinin İstanbul'da Haliç kıyısında, ikincisinin Ankara'da Çengelhan'da, üçüncüsünün ise Balıkesir'de Cunda Adası'nda bulunduğunu belirtti.

Eski binaları, mekanları seçerek bu müzeleri oluşturduklarını dile getiren Koç, "Tabii bizi keyiflendiren, zevk veren, gerek Türkiye'den gerekse yabancı ülkelerden gelip, müzelerimizi gezen ziyaretçilerimizin memnuniyetleridir." ifadelerini kullandı.

"Müzelerin canlı olması lazım"

Koç, müzelerin kendilerini yenilemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Müzelerin canlı olması, statik olmaması lazım. Müzelerin ziyaretçilerinin nabzını devamlı tutmaları ve ona göre de yenilikler getirmeleri lazım. Bu gibi müzeleri yurt dışında da görüyoruz. Onlar tabii bizimkilerden daha zengin ve daha büyük. Maalesef Türkiye'de fazla koleksiyon yok. Bunların çoğu yurt dışından temin ediliyor. Atölyelerimizde restore ve tamir ediliyor. Hazır, tamir edilmiş, restorasyon edilmiş eserler çok pahalı. Dolayısıyla biz orada mezatlardan, eskicilerden, antikacılardan alıp, buralara getiriyoruz. Şimdi tanındığımız için batı Avrupa'da, umumiyetle bu gibi eserleri satmak isteyenler bizimle temas ediyorlar. Bize teklif ediyorlar. Biz de bundan memnun oluyoruz."

Ayvalık'taki müzeye ilişkin hayallerine de değinen Koç, ziyaretçi sayısını artırmayı arzu ettiklerini söyledi.

Koç, "Ayvalık'taki müzemizde hedefimiz; yılda 1 milyon kişiye ulaşmak. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyoruz ama nihai hedefimiz o. Bu kadar ziyaretçinin gelmesi, beni gördükleri zaman tebrik etmeleri ve takdir etmeleri beni fevkalade memnun ediyor. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin başka bir yerinde daha bir müze açarız." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, müzelerin her yaştan ziyaretçilerin ilgisini çeken yönleri bulunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burası tek başına oyuncak müzesi değil, çok taraflı bir müze. 'Sanayi, transport müzesi' diyebilirsiniz. 'Antika değeri olan bir müze' diyebilirsiniz. Dolayısıyla bizim gayemiz her gelen, küçük, büyük olsun ziyaretçinin alakasını çekebilmek. İnsanlar 5-6 dakika, yarım saat sonra bıkıyorlar. Onun için her attıkları adımda, her vitrinde değişik bir şey, enteresan objeler görürlerse daha fazla vakit geçiriyorlar. Tabii her müzenin de kendine göre küçük bir kafeteryası, bir hediyelik eşya kısmı olması lazım. O da müzenin diğer sosyal tarafları."

Müze

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'nın en önemli tarihi yapısı olan Taksiyarhis Kilisesi, 1873 yılında inşa edildi.

1944 depreminde gördüğü hasardan sonra kaderine terk edilen kiliseyi 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden 49 yıllığına kiralayan Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, yaklaşık 2 yıl süren restorasyonun ardından hem tarihi yapıyı ayağa kaldırdı hem de müzeye dönüştürdü.

2014 yılı haziran ayında açılan müze, insanlığın bilimsel ve teknolojik belleğini, yerli-yabancı ziyaretçilerin incelemesine sunarak endüstriyel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor. Oldukça geniş bir yelpazede eser çeşitliliği bulunan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, oyuncaklardan, yaklaşık 120 yıllık faytona, eski dalgıç kıyafetlerinden 1910 model otomobile kadar bini aşkın parçadan oluşan eserlerle son 100 yıla tanıklık ediyor.

AA

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CundaRahmi M. Koç MüzesiKoç HoldingKoç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. KoçBalıkesir
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