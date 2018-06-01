PSİKODİYET

Beslenmek, doğduğumuz andan itibaren yapmaya başladığımız ilk eylemdir. Her şeyden önce temel bir ihtiyaçtır. Her bireyin bu ihtiyacı giderme şekli farklıdır. Kimileri sadece doymak, kimileri yaşamak, kimileri sosyalleşmek, kimileri zevk almak, kimileri stresini gidermek, kimileri de öfkesiyle başa çıkabilmek için yer. Böylece besinlerle ruhsal dünya arasında bir bağ gelişir. Besinin duygu dünyasında bir karşılığı oluşur. Çok fazla besini içine almaya çalışan bireyler aslında “yaşamı içine almaya” çalışan bireylerdir.

Kitap, beslenme problemleri olan ve bu problemin altında yatan gerçek nedenleri bulmak isteyip psikodrama grup terapisine katılan 8 kişinin terapi sürecini anlatmaktadır. Bu 8 kişi ruhlarının neden ve neye aç olduğunu keşfetmek için 10 hafta sürecek olan bir terapi yolculuğuna çıkmaya karar verirler. Hiç tahmin etmedikleri, daha önce deneyimlemedikleri bu süreç onları karanlıkta kalmış yanlarıyla yüzleştirir. Yavaş ama emin adımlarla hem fiziksel hem de duygusal ağırlıklarından kurtularak “yaşamın içinde yer almaya” başlarlar. Onlar gelişip değişirken bu cesur yolculuğa eşlik eden 2 kişi daha vardır. Diyetisyen ve psikolog. Okurken hem onların iç seslerine hem de grup üyelerinin beslenme problemlerinin altında yatan şaşırtıcı, bir o kadar da etkileyici psikolojik süreçlere şahit olacaksınız.