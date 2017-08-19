Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...

"Postacı Nevzat"

Mesleğinin zorluklarını göstermek ve yıpranma hakkı için kısa filmler çeken posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan kısa filmin çekimine başladı.

"Postacı Nevzat"

Mesleğinin zorluklarını göstermek ve yıpranma hakkı için kısa filmler çeken posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan kısa filmin çekimine başladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:54
15 Okunma
"Postacı Nevzat"

Kütahya'da, daha önce mesleğinin zorluklarını göstermek ve yıpranma hakkı için kısa filmler yapan posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan kısa film çekiyor.

Merkeze bağlı Doğuluşah köyünde çekimlerine başlanan, başrolü ve yönetmenliğini Çoban'ın üstlendiği, gönüllü vatandaşların rol aldığı filmde, şehit olan bir postacının hikayesi anlatılıyor.

Çoban,  yaptığı açıklamada, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin Kurtuluş Savaşı'nın önemli safhalarından biri olduğunu hatırlattı.

Türk tarihi açısından önemli bir zafer olan Dumlupınar ile ilgili belgeseller yapıldığını ancak bugüne kadar kısa film ya da sinema filminin çekilmediğini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Filmin yönetmeni de başrol oyuncusu da senaristi de benim. Zaferin kazanılmasında posta teşkilatının büyük rolü var. Postacılar vatan mücadelesinde büyük görevler üstlendi. Birçok postacı bu uğurda şehit oldu. Çekimlerine başladığımız bu filmde şehit olan bir postacının hikayesini işliyoruz. Burada vatan müdafaasında postacıların önemli bir role sahip olduğuna da dikkat çekmek istedim. Hikayelerle de Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin önemine işaret ettim. Savaşın hangi zor şartlarda kazanıldığını göstermek ve savaştaki maneviyatı bizden sonra gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorum."

"Filmi, amatör bir ruhla çekiyoruz"

Çoban, çekimlerde oyuncular dahil yaklaşık 100 kişinin görev aldığını belirterek, "Filmimizin oyuncuları gönüllü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Biz bu filmi Dumlupınar şehitlerinin torunlarıyla çekiyoruz. Kendim dahil oyuncularımız tamamen amatör ve hiçbir prova yapmadan, hiçbir karşılık beklemeden Türk ve Yunan askeri kostümlerini giyerek sete dahil oldular. Biz amatör bir ruhla bu filmi çekiyoruz. Çekim ekibi dahil hepsi büyük çaba harcadılar ve gayet de başarılıydılar." ifadelerini kullandı.

"Tamamen kendi imkanlarımla çekiyorum"

Filmin tamamen kendi imkanları ve gönüllü kişilerin desteğiyle çekildiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Ben mücadeleci ve idealleri olan bir insanım. Tek başıma postacı Nevzat olarak bir yola çıktım. Dumlupınar Zaferi, Kütahya topraklarında kazanıldı. Ben her zaman ilkleri yapmak isteyen bir kişiyim. Bugüne kadar Dumlupınar Zaferi'yle ilgili hiç film çekilmedi ve ben de bu filmi çekmeye tek başıma talip oldum. Kimseden bir kuruş talep etmedim. Bu filmi tamamen kendi imkanlarımla çekiyorum. Sosyal medya hesabımdan filmde oynamak için gönüllüler aradığımı duyurdum. Sağ olsunlar buradaki köylü vatandaşlarımızla birlikte çok kişi filmde rol almak için geldi. Kostümler, filmde kullanılan silahlar, patlayıcıları tamamen kendi imkanlarımla temin ettim. Gerekirse bu filmi tamamlamak için evimi de satarım ve kirada otururum. Amatör bir ruhla çıktığım bu yolda bir ilki başaracağıma inanıyorum."

Çoban, filmi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dumlupınar Meydan MuharebesiNevzat ÇobanPostacı NevzatKütahyaDoğuluşah KöyüKısa Film
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ULUSLARARASI TÜRKÇE YAZ OKULU ŞÖLENİ
ULUSLARARASI TÜRKÇE YAZ OKULU ŞÖLENİ
Sarayın 55 bin tarihi eşyası ziyaretçilerden ilgi görüyor
Sarayın 55 bin tarihi eşyası ziyaretçilerden ilgi görüyor
'Marmara'nın incisi' Tekirdağ tatilcileri bekliyor
'Marmara'nın incisi' Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Ünlü oyuncu Ezgi Çelik, Söz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Ezgi Çelik, Söz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz Kültür-Sanat Festivali
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz Kültür-Sanat Festivali
Avukat, Ressam Nilgün Uluğkay Aktürk Sergisi
Avukat, Ressam Nilgün Uluğkay Aktürk Sergisi
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
'Yazlık Sinema Günleri' yarın başlıyor
'Yazlık Sinema Günleri' yarın başlıyor
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ