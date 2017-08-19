"Postacı Nevzat"

Kütahya'da, daha önce mesleğinin zorluklarını göstermek ve yıpranma hakkı için kısa filmler yapan posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan kısa film çekiyor.

Merkeze bağlı Doğuluşah köyünde çekimlerine başlanan, başrolü ve yönetmenliğini Çoban'ın üstlendiği, gönüllü vatandaşların rol aldığı filmde, şehit olan bir postacının hikayesi anlatılıyor.

Çoban, yaptığı açıklamada, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin Kurtuluş Savaşı'nın önemli safhalarından biri olduğunu hatırlattı.

Türk tarihi açısından önemli bir zafer olan Dumlupınar ile ilgili belgeseller yapıldığını ancak bugüne kadar kısa film ya da sinema filminin çekilmediğini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Filmin yönetmeni de başrol oyuncusu da senaristi de benim. Zaferin kazanılmasında posta teşkilatının büyük rolü var. Postacılar vatan mücadelesinde büyük görevler üstlendi. Birçok postacı bu uğurda şehit oldu. Çekimlerine başladığımız bu filmde şehit olan bir postacının hikayesini işliyoruz. Burada vatan müdafaasında postacıların önemli bir role sahip olduğuna da dikkat çekmek istedim. Hikayelerle de Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin önemine işaret ettim. Savaşın hangi zor şartlarda kazanıldığını göstermek ve savaştaki maneviyatı bizden sonra gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorum."

"Filmi, amatör bir ruhla çekiyoruz"

Çoban, çekimlerde oyuncular dahil yaklaşık 100 kişinin görev aldığını belirterek, "Filmimizin oyuncuları gönüllü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Biz bu filmi Dumlupınar şehitlerinin torunlarıyla çekiyoruz. Kendim dahil oyuncularımız tamamen amatör ve hiçbir prova yapmadan, hiçbir karşılık beklemeden Türk ve Yunan askeri kostümlerini giyerek sete dahil oldular. Biz amatör bir ruhla bu filmi çekiyoruz. Çekim ekibi dahil hepsi büyük çaba harcadılar ve gayet de başarılıydılar." ifadelerini kullandı.

"Tamamen kendi imkanlarımla çekiyorum"

Filmin tamamen kendi imkanları ve gönüllü kişilerin desteğiyle çekildiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Ben mücadeleci ve idealleri olan bir insanım. Tek başıma postacı Nevzat olarak bir yola çıktım. Dumlupınar Zaferi, Kütahya topraklarında kazanıldı. Ben her zaman ilkleri yapmak isteyen bir kişiyim. Bugüne kadar Dumlupınar Zaferi'yle ilgili hiç film çekilmedi ve ben de bu filmi çekmeye tek başıma talip oldum. Kimseden bir kuruş talep etmedim. Bu filmi tamamen kendi imkanlarımla çekiyorum. Sosyal medya hesabımdan filmde oynamak için gönüllüler aradığımı duyurdum. Sağ olsunlar buradaki köylü vatandaşlarımızla birlikte çok kişi filmde rol almak için geldi. Kostümler, filmde kullanılan silahlar, patlayıcıları tamamen kendi imkanlarımla temin ettim. Gerekirse bu filmi tamamlamak için evimi de satarım ve kirada otururum. Amatör bir ruhla çıktığım bu yolda bir ilki başaracağıma inanıyorum."

Çoban, filmi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.