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"Portrelerdeki can dostlarımız" Bağış Sergisi

Sanat camiasında insan ve hayvan portreleri yaparak adını duyuran ve Portre Ressamı olarak tanınan Sema Peyman, yeni kişisel sergisini, 1 Nisan 2018 günü Kadıköy - Büyük Kulüp (Cercle D’orient) Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Portrelerdeki can dostlarımız" Bağış Sergisi

Sanat camiasında insan ve hayvan portreleri yaparak adını duyuran ve Portre Ressamı olarak tanınan Sema Peyman, yeni kişisel sergisini, 1 Nisan 2018 günü Kadıköy - Büyük Kulüp (Cercle D’orient) Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

03 Nisan 2018 Salı 12:26
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"Portrelerdeki can dostlarımız" Bağış Sergisi

PORTRELERDEKİ CAN DOSTLARIMIZ” adı verilen ve HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlikten Ve İlgisizlikten Koruma Derneği) aracılığı ile sokak ve barınak hayvanları yararına düzenlenen sergide; bu kez tamamen hayvan portrelerine yer veren sanatçı Sema Peyman yaşamını, Kapadokya’da eşi Raci Peyman'la birlikte doğa ile iç içe sürdürüyor. Peyman; ancak hayvanları çok sevmesine rağmen, allerjik astım rahatsızlığı nedeniyle evinde hayvan besleyemiyor. 1960 İstanbul doğumlu olan Sema Peyman, ilk kişisel sergisini İstanbul’da açtı. İzlenimci tarzda çalışmalarla başlayan sanat hayatına, son dönemde hiperrealist tarzdaki çalışmalarını halen sürdürüyor. Alaylı bir ressam olarak ilk atölye çalışmalarını, ressam Faruk Cimok atölyesinde gerçekleştirdi. Burada 2,5 yıl kadar eğitim aldı.

Çalışmalarını Kapadokya’da yapan sanatçı Peyman, yurt içi ve yurt dışı kolleksiyonlarda eserleri bulunuyor. Sanatçı hayvanlara olan sevgisini ise şöyle anlattı:

“Günlük hayatımızda insanların birbirine hakaret etmek için kullandığı hayvan sözcüğünü, evciller için kullanırken inanın rahatsız oluyorum. Onlar o kadar masum varlıklar ki, hiçbir hayvan zevk için bir başka canlıya zarar vermezken, insanların hali gerçekten içler acısı. Bu dünya sadece insanlar yaşasın diye var olmamış. Tüm canlıların ortak yaşam alanı dünya. Bu sebeple onların yaşam hakkına saygı duymamız gerekir”.

Resimlerini kuru pastel denilen toz pastel kullanarak kadife kağıt üzerine yaptığını ifade eden Ressam Peyman, resim yapmaya başlamasını ve çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:

“Bu resimleri çalışmaya başladığımda 'Hiperrealizm' ile de tanışmış oldum. Aşırı gerçekçilik olarak açıklayabileceğimiz bu tarzda çalışmalar fotoğraf üzerinden yürümektedir. O yüzden resim mi fotoğraf mı dedirtecek kadar gerçekçi çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Hatta 'Fotorealizm' diyebiliriz bu çalışmalara. Burada esas olan fotoğrafın en küçük ayrıntılarına kadar aynen çalışmaktır. Takdir edersiniz ki bu tür çalışmalar uzun ve yorucu saatler geçirmeme neden oluyor. Çok fazla dikkat isteyen çalışmalar. Bazen yarım milim şaşmalar bile sorun yaratabiliyor. Malzeme olarak kuru pastel dediğimiz toz pastel ve kadife kağıt dediğimiz, elinizle dokunduğunuzda kadife hissi veren oldukça da pahalı malzemeler kullanıyorum. Bu malzemelerin katkısı ve titiz çalışmalar neticesinde üçboyutlu hissi veren, elinizle dokunsanız tüylerini hissedecekmişsiniz duygusu veren portreler ortaya çıkıyor”.
Sanatseverler sergiyi, 14 Nisan 2018 Cumartesi gününe kadar  gezilebilecek.

Haber: Zambak Karabay

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Portrelerdeki Can DostlarımızSergiHAÇİKOHayvanları Çaresizlikten Ve İlgisizlikten Koruma DerneğiFaruk Cimok AtölyesiSema Peyman
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