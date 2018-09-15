Pop dünyasına ‘Hız Lazım’

Hakan Yazıcıoğlu’ndan yeni single: HIZ LAZIM

Hakan Yazıcıoğlu, ikinci single’ı “Hız Lazım”la pop dünyasına hareket getirdi. Yazıcıoğlu, beğeni toplayan şarkının kulüp versiyonunu da yakında çıkaracak.

2017 yılında çıkan, söz ve müziği Fettah Can’a ait “Kalbinin Ettiği Kadar” adlı ilk single’ıyla adını duyuran Hakan Yazıcıoğlu, yeni şarkısı “Hız Lazım”ı beğeniye sundu. Sözü Sezgin Mılık’a, müziği Onur Murat Alan’a ait olan, düzenlemesini ise Okan Akı’nın yaptığı şarkı, 14 Ağustos’ta dijital platformlarda yayınlandı.

FETTAH CAN DESTEĞİ

Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin şirketi CF Müzik’ten çıkan “Hız Lazım”, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Şarkının Kıbrıs’ta, Talat Oflaz yönetmenliğinde çekilen video klibi de single’ın çıkışıyla aynı gün müzik kanallarında dönmeye başladı. Klip, YouTube’da çok kısa süre içinde 250 bin tıklanma barajına ulaştı.

KULÜP VERSİYONU YOLDA

“Hız Lazım”ın gördüğü ilgi üzerine şarkının kulüp versiyonunu da hazırlayan Hakan Yazıcıoğlu, bu yeni çalışmayı da önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşturacak. Yazıcıoğlu, aranjör Okan Akı’nın imzasını taşıyan iki yeni şarkısını da çok yakında beğeniye sunacak.

Hakan Yazıcıoğlu kimdir?

Hakan Yazıcıoğlu, 1977 yılında Rize’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. Müzikle okul müsamerelerinde şarkı söyleyerek tanıştı. Lise yıllarında çeşitli müzikholler ve organizasyonlarda sahneye çıktı, klavye çalıp şarkılar söyledi.

1996 yılında KKTC’nin Gazimağusa kentine yerleşti. Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’nda solist ve piyanist olarak görev aldı. 2001’de yaklaşık 1 yıl boyunca Suat Suna’yla aynı sahneyi paylaştı. Çeşitli eğlence mekanlarında yaklaşık 10 yıl sahne aldı.

Kıbrıs’taki Girne Grand Pasha Otel ve Elexus Hotel’de konserler verdi. 2016’da yolunun Fettah Can’la kesişmesiyle ilk single’ı “Kalbinin Ettiği Kadar”ı hazırladı. 2017’de yayınlanan single’ın klibi Bozcaada’da Bedran Güzel’in yönetmenliğinde çekildi. Sanatçı halen Elexus Hotel’de ve özel etkinliklerde sahne çalışmalarına devam etmektedir.

DİLEK KÖROĞLU