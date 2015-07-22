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Pirinç tanesi Komana'nın tarihine ışık tuttu

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında geçen yıl bulunan pirinç tanesi, kentin ekonomik yapısı hakkında fikir veriyor

Pirinç tanesi Komana'nın tarihine ışık tuttu

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında geçen yıl bulunan pirinç tanesi, kentin ekonomik yapısı hakkında fikir veriyor

22 Temmuz 2015 Çarşamba 11:20
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Pirinç tanesi Komana'nın tarihine ışık tuttu

TOKAT - Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında geçen yıl bulunan bir pirinç tanesinin, kentin eskiden tarım ve ticaret merkezi olduğu yönünde fikir verdiği bildirildi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte yaklaşık 10 yıldır kazı çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kazı çalışmalarında 25 kişilik bilimsel heyetin ve 25-30 işçiden oluşan ekibin görev aldığını dile getiren Erciyas, çalışmaların bu yıl 55 gün süreceğini söyledi.

Amaçlarının geçen senelerde ortaya çıkardıkları 2 kilise ve nekropol (mezar yapısı) alanında daha detaylı çalışma yapmak olduğunu aktaran Erciyas, "Çalışmalarımız uzman ekiplerle sürdürülüyor. Tokat'ın ilk yerleşim yeri Komana hakkında bilgi edineceğiz. Özellikle birinci bölge diye adlandırdığımız Bizans dönemi kilise evresi üzerinde yoğunlaşacağız" diye konuştu.

Çalışmaları sırasında antik kentte yaşayanlar hakkında bulgulara ulaştıklarını belirten Erciyas, şunları kaydetti:

"Çok önemli ipuçlarına ulaştık. Hem bulduğumuz mezarlıklarda hem de yaptığımız antropolojik araştırmalarda, insanların yedikleri içtiklerinden ne şartlarda yaşadıklarına kadar bilgi edinmemiz mümkün oldu. Kilise evresinde kırsal hayat süren, tarımla geçinen, çok varlıklı olmayan, çok iyi beslenemeyen halkla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Daha sonra beylikler döneminde Komana'da üretimin arttığını ve lüks malzemelerin daha çok Komana'ya ulaştığını tespit ettik. En önemli bulgumuz, pirinç tanesi. Pirinç lüks sayılan bir ürün, kazılarda az bulunur. 10 yıllık çalışmamızın sonucunda Komana Antik Kenti'nin hem tarım hem ticaret merkezi olduğunu tespit ettik. Yüzyıllarca zenginlik içerisinde yaşamını sürdürmüş bir yerleşim."

Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika'nın, tarihte Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal alan olduğu belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 09:53
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKomana
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