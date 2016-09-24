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Photokina'da prestijli ödül

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Photokina fotoğrafçılık fuarında üniversiteler arası fotoğraf yarışmasının birinciliğine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü layık görüldü.

Photokina'da prestijli ödül

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Photokina fotoğrafçılık fuarında üniversiteler arası fotoğraf yarışmasının birinciliğine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü layık görüldü.

24 Eylül 2016 Cumartesi 09:08
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Photokina'da prestijli ödül

 Almanya'nın Köln kentinde devam eden ve "dünyanın en büyük fotoğrafçılık fuarı" olan Photokina'da, üniversiteler arası fotoğraf yarışmasının birinciliğine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü layık görüldü.

Fuar etkinlikleri kapsamında Leica, CeWe ve Alman Fotoğrafçılar Derneği tarafından düzenlenen ödül töreni ziyaretçilerden ilgi gördü.

Avrupa'da fotoğraf eğitimi veren kurumlara geçen haziran ayında yapılan çağrı sonucu Photokina 2016'da sergi sunmaya hak kazanan kıtanın 10 fotoğraf okulundan biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü, jürinin değerlendirmesi sonucu "En Başarılı Sergi Ödülü"nün yanı sıra 2 bin avro para ödülünü almaya hak kazandı.

Ödüle layık görülen "Sürgün" adlı fotoğraf sergisi, Gülay Doğan, Galip Olcayto, Can Yücel, Şenay Martinova, Güliz Karaoğlan Vural, Kaan Kurtuluş, Osman Demir ve Erasmus öğrencisi Paul-Ruben Mundthal'in eserlerinden oluşuyor.

"Türk fotoğraf sanatı ve eğitimi için bir kilometre taşı"

Serginin küratörü ve proje koordinatörü Doç. Dr. Ozan Bilgiseren, ödül töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte 8 öğrenci fotoğrafçının objektifinden 8 hikayeyi tematik bir başlıkla sunduklarını söyledi.

Projenin göç olgusu üzerine kurgulandığını belirten Bilgiseren, "Özellikle Leica firması tarafından desteklenen 'Geleceğin Fotoğraf Ustaları' (Upcoming Masters of Photography) başlıklı böyle prestijli bir yarışmada derece almak, hele de Ara Güler ustamızın 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' aldığı bir yılda burada bulunmak, bizim için paha biçilemez. Ayrıca Türk fotoğraf sanatı ve eğitimi için de bir kilometre taşıdır." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 24.09.2016 09:10
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFotoğrafçılık FuarıPhotokinaMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFotoğraf BölümüSergiAra Güler
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